Gonzalo Barquilla 19 MAY 2026 - 18:21h.

Wilhelm Bergfors, copropietario de la empresa MAX Burgers, murió el pasado viernes en Mallorca tras estar un mes hospitalizado

Muere una joven de 17 años tras una semana hospitalizada a consecuencia de un accidente de tráfico en Ibiza

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Wilhelm Bergfors, de 26 años, el hijo menor de Curt Bergfors, fundador de MAX Burgers, la principal competidora de McDonald's en Escandinavia, murió el pasado viernes 15 de mayo en el Hospital de Son Espases, en Palma de Mallorca, tras permanecer prácticamente un mes hospitalizado en estado crítico por las lesiones que sufrió el pasado 19 de abril en un accidente de tráfico.

Según fuentes locales, el joven conducía un Porsche 356 B acompañado de dos amigos, una mujer de 25 años y un hombre de 26, cuando invadió el carril contrario y tuvo que dar un volantazo para evitar una colisión con otro turismo.

Tras esa maniobra, sobre las 19:10 horas, el vehículo chocó de lleno contra un muro a la altura del kilómetro 15,4 de la carretera de Palma a Valldemossa (Ma-1110). El conductor resultó herido grave, mientras que sus acompañantes resultaron heridos leves. Wilhelm permaneció hospitalizado desde aquel día hasta el pasado viernes, cuando se confirmó su fallecimiento.

Testigos afirman haber visto adelantamientos

Varios testigos habrían asegurado ante la Guardia Civil que, poco antes del accidente, vieron el coche del joven circulando a gran velocidad y realizando adelantamientos, señalan medios como 'Diario de Mallorca'. El siniestro mantuvo cortada la carretera de Valldemossa mientras actuaban las dotaciones de emergencia.

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Copropietario de la empresa MAX Burgers

Wilhelm era el copropietario de la empresa MAX Burgers junto a sus dos hermanos mayores, recoge 'Expressen'. Tras su muerte, sus familiares han asumido la dirección del negocio familiar. El joven se involucró desde una edad temprana en la compañía y dirigió un restaurante en Estocolmo. La cadena familiar opera cerca de 200 restaurantes repartidos por Suecia, Noruega, Dinamarca y Polonia.