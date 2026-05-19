Imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, en directo | Realizan registros en la oficina del expresidente por el 'caso Plus Ultra'
Es la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia
Imputan al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales
Conmoción en las filas del PSOE tras hacerse pública la imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, investiga sobre los 53 millones de euros que la aerolínea recibió como rescate tras la pandemia de covid.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está registrando este martes, la oficina de Zapatero y otras tres empresas vinculadas a la compañía Plus Ultra.
El expresidente ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio por supuestos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea.
Vox acusa al PSOE de estar "colapsado" tras la imputación de Zapatero y pide elecciones ya
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha advertido este martes de que el PSOE ha "colapsado" tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha exigido elecciones anticipadas.
El baron socialista Garc�ía-Page: se queda "de piedra"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que se ha quedado "de piedra" al conocer la imputación y ha confiado en que "todo pueda quedar explicado". Desde el PP, han sido más rápidos en reaccionar y el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha publicado un mensaje en X calificando la imputación de "extrema gravedad" y apuntando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha exigido que "tiene que dar explicaciones ya".
La UDEF registra la oficina del expresidente y otras tres empresas vinculadas a Plus Ultra
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se está registrando la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles empresas vinculadas a Plus Ultra. El magistrado de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de las actuaciones.