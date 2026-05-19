Zoe Armenteros 19 MAY 2026 - 09:47h.

Es la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia

Imputan al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales

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Conmoción en las filas del PSOE tras hacerse pública la imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. El juez José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, investiga sobre los 53 millones de euros que la aerolínea recibió como rescate tras la pandemia de covid.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está registrando este martes, la oficina de Zapatero y otras tres empresas vinculadas a la compañía Plus Ultra.

El expresidente ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio por supuestos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea.