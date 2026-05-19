El caso se archivó en enero pero se reabrió en marzo tras las diligencias de los Mossos d'Esquadra

De qué se acusa ahora a Jonathan, el hijo de Isak Andic: de la caída accidental a su detención por homicidio

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Isak Andic, fundador de Mango, murió el 14 de diciembre de 2024 mientras paseaba con su hijo por la ruta de las Cuevas del Salnitre, en el macizo montañoso de Montserrat, Barcelona. Al principio todo apuntaba a una caída accidental, pero el caso dio un giro y se abrieron otras hipótesis. Hoy, los Mossos d'Esquadra han detenido a su hijo Jonathan Andic acusado de un delito de homicidio. Un año y medio después del fallecimiento de su padre, según informa 'El Debate'.

La investigación ha sido confidencial para evitar cualquier tipo de filtración. El caso se archivó en enero pero se reabrió dos meses después, en marzo, tras las nuevas diligencias de los Mossos.

Las manos de Isak Andic, claves en el caso

Los Mossos d'Esquadra han arrestado al hijo del fundador de Mango como sospechoso cuando estaba a punto de expirar la última prórroga de la investigación. Los agentes estuvieron analizando el teléfono de Jonathan: tanto el registro de llamadas y mensajes como intentando recuperar los mensajes que ya habían sido borrados.

Los investigadores sospecharon de Jonathan porque no tenía heridas en las manos o en los antebrazos. En el informe policial se decía que si hubiese sido una caída accidental desde unos 150 metros de altura, se habrían detectado lesiones compatibles con algún gesto instintivo de protección o amortiguación en el momento de la caída.

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Las incongruencias que detectaron los Mossos

Los agentes vieron ciertas incongruencias en las dos declaraciones que prestó Jonathan tras la muerte de su padre. La primera era que el tramo donde falleció Isak Andic no era peligroso, por lo que los Mossos veían complicado que un cuerpo se pudiese despeñar allí sin que se ejerza fuerza sobre él. Tampoco que Jonathan visitase el lugar de los hechos dos días antes de su muerte.

La segunda es que antes de salir de excursión por Montserrat, el detenido pidió al escolta que se encargaba de la seguridad de Isak Andic que los dejara solos porque tenía que hablar con su padre. La Policía investiga si entre los dos había una mala relación, aunque todas las personas cercanas al fundador de Mango lo han negado: desde sus dos hijas, Judith y Sarah, o su tío, hasta directivos y trabajadores de Mango, según 'EFE'.

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Jonathan mantiene su inocencia

Andic ha sido trasladado a los juzgados de Martorell para practicarle las diligencias habituales antes de que comparezca. Jonathan ha mantenido su inocencia desde el principio y ha recalcado que fue él mismo quien llamó a Emergencias 112 cuando ocurrió.

El portavoz de la familia ha lanzado un comunicado para destacar que la colaboración de Jonathan por la muerte de su padre "ha sido y será máxima". Así, ha recalcado que está declarando en el marco de la investigación abierta pero no tienen más información sobre las diligencias, ya que el caso se mantiene con secreto de sumario.