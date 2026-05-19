Los hechos han ocurrido en una zona conocida como El Canalillo, próxima a la localidad vecina de Balanegra: uno de los bebés heridos está en una UCI

Las autoridades han logrado detener al autor del tiroteo mortal, un varón que se había dado a la fuga tras los hechos

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AlmeríaUn hombre ha matado a sus padres y ha dejado cuatro heridos graves, entre ellos dos bebés de solo 7 y 18 meses, en un tiroteo en El Ejido, Almería, registrado durante la noche de ayer, lunes 18 de mayo. El agresor y autor de los hechos ha sido detenido tras entregarse a las autoridades después de darse inicialmente a la fuga. Uno de los bebés permanece ingresado en una UCI.

La alerta y los primeros avisos relacionados con el suceso se producían a alrededor de las 23:15 horas, en una zona conocida como El Canalillo, próxima a la localidad vecina de Balanegra.

El autor del tiroteo mortal de El Ejido, detenido

Tras ser alertados de lo ocurrido, distintos efectivos de la Guardia Civil, y entre ellos miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR), se desplazaron hasta la zona, al igual que varios equipos médicos, que han acudido también para atender a los heridos por arma de fuego.

Por el momento, se desconoce la motivación del tiroteo y las autoridades investigan el dramático suceso.