Hasta el momento, siempre ha negado cualquier implicación en la muerte de su padre, que ocurrió cuando paseaban por la montaña en Montserrat en diciembre de 2024

Los Mossos continúan investigando la muerte de Isak Andic "de forma encapsulada" y con "la máxima confidencialidad"

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Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, Isak Andic, ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra como acusado de homicidio. Hasta el momento, siempre ha negado cualquier implicación en la muerte de su padre, –que ocurrió el pasado 14 de diciembre de 2024 en Monserrat cuando paseaban por la montaña–, asegurando que todo ocurrió de forma accidental. Sin embargo, y desde entonces, la investigación alrededor de los hechos ha continuado.

Aquel día, Jonathan Andic era su único acompañante. Paseaban por las Cuevas del Salnitre en Collbató, Barcelona, cuando su progenitor cayó por un barranco por circunstancias que no han dejado de analizarse y que le han mantenido en el foco de los investigadores.

El hijo del fundador de Mango, detenido y acusado de homicidio

Según informa Mayka Navarro en La Vanguardia, el hijo del fundador de Mango prestará declaración en los juzgados de Martorell tras su detención, que ha tenido lugar durante la mañana de este martes.

Durante todo este tiempo, la investigación ha permanecido bajo secreto de sumario, con máxima confidencialidad. Si bien la hipótesis inicial apuntaba al accidente, la policía catalana comenzó a trabajar también en un nuevo escenario que apuntaba a la posibilidad de que todo fuese un homicidio, razón por la cual el foco se trasladó desde entonces a Jonathan Andic como único acompañante de su padre aquel día en que transitaban por las Cuevas del Salnitre.

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Con el caso en manos del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell, Barcelona, la detención del hijo del fundador de Mango supone ahora un giro significativo, con toda la expectación puesta en lo que se derive de sus declaraciones.