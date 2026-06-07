Los implicados en la reyerta golpearon a los agentes y las autoridades tuvieron que acceder a la fuerza en una vivienda

La reyerta se produjo a las 07:30 horas de la mañana en la calle Oropéndola

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ValladolidUna reyerta multitudinaria ha dejado seis detenidos y siete policías heridos. Según informa 'El Norte de Castilla', todo empezó por una discusión entre vecinos por ruidos. Los hechos han ocurrido en una de las callejuelas que conforman la barriada del 29 de Octubre en Pajarillos, Valladolid.

Los implicados en la reyerta golpearon a los agentes y las autoridades tuvieron que acceder a la fuerza en una vivienda en la que se habían atrincherado algunos de los implicados en la pelea. Dos de los policías que acudieron acabaron con brechas en la cabeza durante la intervención. Los agentes no incautaron armas y no hubo personas heridas de gravedad.

Los policías entraron por la fuerza en una vivienda por la reyerta

La reyerta se produjo a las 07:30 horas de la mañana en la calle Oropéndola, una vía perpendicular a Villabáñez, situada a la salida del túnel que une Vadillos y Pajarillos, justo detrás de la parroquia de San Ignacio de Loyola. Allí, en el corazón del 29 de octubre, se enfrentaron a un "numeroso grupo" de personas. Tras recibir un aviso por un problema de "convivencia por ruidos" entre residentes, las primeras patrullas acudieron al lugar y poco después realizaron una intervención conjunta con la Policía Nacional y Local.

Los contendientes pegaron literalmente porrazos a los primeros agentes y tuvieron que sumarse más patrullas para intentar frenar la pelea. Unos implicados se encerraron en una vivienda ubicada en la calle Oropéndola y otros huyeron. Los policías tuvieron que entrar por la fuerza y apaciguar a las 15 personas que había en la vivienda.

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Descartan que se trate de una pelea entre bandas latinas

La intervención acabó con seis detenidos y numerosos identificados. La investigación sigue abierta para intentar determinar qué ocurrió y buscar a otros posibles involucrados. Los arrestados, que también sufrieron algunas contusiones, fueron trasladados a centros sanitarios para recibir asistencia antes de ser conducidos a los calabozos de la Comisaría de Delicias. Todos serán investigados por un delito de atentado a la autoridad a la espera de ver cómo evolucionan las pesquisas policiales.

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Siete policías resultaron heridos por contusiones, cinco de ellos leves y otros dos graves tras acabar con brechas en la cabeza. De los agentes lesionados, cuatro son agentes municipales y tres nacionales. Todos tuvieron que recibir asistencia médica.

La investigación descarta que se trate de una pelea entre bandas latinas y apunta a un "problema de convivencia como origen de la pelea". La mayoría de los implicados son extranjeros y a los agentes no les consta que tengan vínculos con grupos violentos.