El autor de la muerte de un joven de 27 años en Caspe durante una reyerta entre temporeros en una plaza del municipio, ha sido detenido

Consternación por la muerte del joven de 27 años tras una pelea entre temporeros en Caspe

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Un joven de 27 años murió en la noche de este pasado miércoles tras una reyerta entre temporeros en la plaza Aragón de la localidad zaragozana de Caspe. El presunto agresor, que se dio a la fuga después de provocar las graves lesiones que acabaron causando la muerte de la víctima, ha sido localizado y detenido sobre las 14:30 horas de este jueves, después de que la Guardia Civil desplegara un amplio dispositivo de búsqueda.

El sospechoso permaneció varias horas huyendo por una zona de monte y campos próxima a la estación de tren antes de ser finalmente arrestado. Estos son los detalles de la detención del individuo.

Un operativo por tierra y aire

La búsqueda se intensificó esta jornada alrededor de las 12:30 horas, cuando varios testigos alertaron de la presencia del fugitivo en las inmediaciones de las vías ferroviarias. El aviso activó de inmediato a todas las patrullas disponibles de la Guardia Civil, que se desplazaron hasta la zona para tratar de cerrar cualquier posible vía de escape.

Al dispositivo se sumaron agentes de la Policía Local de Caspe, efectivos de los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza y un helicóptero del Instituto Armado. La aeronave comenzó a sobrevolar a baja altura los campos y montes cercanos a la estación de tren, rastreando el terreno de forma exhaustiva mientras las unidades desplegadas sobre el terreno peinaban caminos, fincas y edificaciones aisladas.

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Los agentes registraron diferentes enclaves del entorno, entre ellos un corral semiderruido junto a una iglesia abandonada, además de establecer controles para identificar vehículos y comprobar posibles movimientos del sospechoso. Durante buena parte de la mañana, la presencia policial fue constante tanto en la plaza Aragón como en los accesos a la estación, generando una gran expectación entre vecinos y viajeros.

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Localizado junto a la estación

Finalmente, en torno a las 14:30 horas, la Guardia Civil logró localizar y detener al presunto autor de los hechos. Según las informaciones difundidas, el sospechoso se encontraba oculto en una zona de monte y campos próxima a la estación ferroviaria, donde fue arrestado tras varias horas de búsqueda.

La captura se produjo apenas media hora después de la incorporación del helicóptero al operativo y puso fin a un dispositivo que había movilizado importantes recursos de seguridad durante toda la jornada. Tras la detención, el operativo se desplazó hacia las inmediaciones del estadio municipal Los Rosales, desde donde se estudió el traslado del arrestado a dependencias de la Guardia Civil para continuar con las diligencias.

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La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas de la reyerta mortal ocurrida la noche anterior. Por el momento, los agentes siguen recabando testimonios y analizando las pruebas disponibles para determinar cómo se desencadenó la agresión que acabó con la vida del joven de 27 años.