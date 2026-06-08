Detenido tras agredir a su madre y al perro de un familiar en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife

El hombre reconoció los hechos ante los policías, que encontraron a una mujer, de 86 años de edad, tirada en el suelo sin poder moverse

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Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han detenido recientemente a un hombre de 63 años acusado de agredir a su madre y también al perro de un familiar en una vivienda del barrio de Los Gladiolos, donde convivían varias personas.

La víctima fue hallada en el suelo

La intervención tuvo lugar al mediodía, después de que la Sala de Comunicaciones de la Policía Local activara una dotación por un posible caso de violencia doméstica. Al acceder al inmueble, los agentes encontraron a una mujer de 86 años tendida en el suelo e incapaz de moverse por sus propios medios.

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Según el relato de otro familiar que reside en la vivienda, el ahora detenido mantenía una actitud violenta habitual y profería amenazas de muerte de forma reiterada contra los convivientes. Además, había advertido en varias ocasiones de que iba a hacer daño al perro de la familia.

El perro presentaba heridas y restos de sangre

Durante la inspección del domicilio, los policías localizaron al animal inmóvil y con abundantes restos de sangre. Poco después, el presunto agresor regresó a la vivienda y reconoció haber atacado al perro.

Según detallaron fuentes policiales, el hombre confesó haber golpeado al animal con una mancuerna, objeto que fue localizado por los agentes y que presentaba manchas de sangre compatibles con la agresión. Ante la gravedad de los hechos y las evidencias encontradas en el lugar, los policías procedieron a la detención del hombre de 63 años, que posteriormente fue trasladado a un centro de salud cercano.

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La mujer y el perro fueron atendidos de urgencia

Los agentes también solicitaron la presencia de personal sanitario para asistir a la mujer de 86 años. Tras una primera valoración médica, se decidió su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC) para la realización de diferentes pruebas diagnósticas.

La investigación continúa abierta para esclarecer completamente las circunstancias de los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales derivadas de la agresión a la anciana y al animal.