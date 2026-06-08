Patricia Martínez 08 JUN 2026 - 15:17h.

El escalador resultó herido de gravedad y tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta el hospital Álvaro Cunqueiro

Los compañeros del deportista denuncian la demora en el operativo de rescate

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Vigo Un escalador vigués permanece ingresado en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo tras caer por una altura de unos 12 metros en el Monte Galiñeiro, en Vincios, este domingo.

La voz de alarma la dio un compañero de Leonardo, el escalador herido, quien avisó minutos antes del mediodía al 112 de que un integrante del grupo de deportistas había caído a una zona de difícil acceso. Tras el impacto, el escalador quedó inconsciente y resultó herido de gravedad.

Según los servicios de emergencia que se desplazaron hasta el lugar, el escalador no habría realizado correctamente el nudo de la cuerda y, al empezar a bajar, cayó encima de un compañero, que en ese momento se encontraba asegurándolo.

Inicialmente, los bomberos que acudieron hasta el lugar, de O Morrazo y del GES de Val Miñor, pensaron en bajarlo andando, utilizando la técnica del porteo. Sin embargo, dado la gravedad de las lesiones que presentaba, los efectivos desplazados solicitaron al 112 que acudiese el helicóptero de rescate de Gardacostas para evacuar al herido a un centro hospitalario.

Sus compañeros denuncian la tardanza en el operativo de rescate

La central de emergencias gallega contactó con el servicio de Gardacostas de Galicia, y desde el 112 decidieron movilizar el helicóptero Pesca 2, con base la localidad lucense de Celeiro (Viveiro), al encontrarse el otro helicóptero con base en Vigo, el Pesca 1, fuera de servicio en ese momento por tareas de mantenimiento. Debido a este contratiempo, el helicóptero tardó “casi dos horas” en llegar al lugar del accidente, según han relatado los compañeros del accidentado, quienes han denunciado la demora en el operativo, en un caso “de máxima gravedad”. Mientras esperaban la llegada el helicóptero, el escalador fue atendido e intubado por los servicios de emergencia que se trasladaron en una ambulancia medicalizada hasta el lugar. En el operativo participaran también agentes de la Guardia Civil y Protección Civil de Val Miñor.

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La llamada al 112 se realizó poco antes de las 12, según relatan los compañeros que estaban con el herido en el momento del accidente en O Galiñeiro. “Conociendo la gravedad, los primeros sanitarios llegaron casi una hora después y el helicóptero a las 14.15 horas. Leonardo no llegó al Álvaro Cunqueiro hasta las 14.45 horas”, denuncian sus compañeros, que lamentan la lentitud de los servicios de emergencia, agravada por la no disponibilidad en ese momento del helicóptero con base en Vigo.

Lo paradójico de la situación, como añaden los compañeros de Leonardo, es que estaban “a unos diez minutos en coche del hospital”, cuenta Rafa, uno de los escaladores presentes en el accidente. “Se veía el hospital desde donde estábamos”, apunta, "y tardaron casi tres horas en llevarlo al hospital". “No hubo que montar un operativo para rescatarlo porque estaba en una zona accesible, en el suelo” detalla su compañero, “y era una situación muy grave”, añade.

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El helicóptero fue movilizado desde el puerto de Celeiro, donde tiene su base

“¿Por qué tardó tanto la activación del helicóptero cuando ya se sabía que el Pesca 1 estaba fuera de servicio y el Pesca 2 tendría que llegar desde Viveiro?”, se preguntan ahora los compañeros de Leonardo. “Es inaceptable que ante un accidente grave la respuesta de los servicios de emergencia presente estos tiempos de demora”, denuncian, mientras recuerdan que “la calidad y disponibilidad de los servicios de emergencia son una cuestión de interés general, y los ciudadanos tienen derecho a conocer qué ha fallado”.

Desde el 112 Galicia, responsables del operativo de emergencias, y de decidir qué medios y desde donde se movilizan en cada caso, no han aportado más detalles sobre el operativo, confirmando que fue preciso solicitar la intervención del Servicio de Gardacostas de Galicia, que empleó el helicóptero Pesca II “para evacuar al herido hasta el hospital de referencia”.