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Galicia

La Guardia Civil de Pontevedra investiga a un varón denunciado por crear imágenes de mujeres desnudas con Inteligencia Artificial

Un agente de la Guardia Civil investiga delitos cibernéticos
La investigación corre a cargo de agentes de la Comandancia de Pontevedra. Europa Press
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La Guardia Civil de Pontevedra investiga hasta una quincena de denuncias presentadas por varias jóvenes en el cuartel de Silleda, contra un varón adulto al que señalan por crear imágenes suyas generadas mediante Inteligencia Artificial.

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Rastreo de imágenes

Los agentes tratan de verificar si el investigado habría compartido las imágenes falsas o 'deepfakes' a través de Internet y las redes sociales. También buscan si entre el material generado habría imágenes de menores, aunque la totalidad de las denuncias presentadas han sido formalizadas por mujeres mayores de edad, según informa El Faro de Vigo.

El investigado podría enfrentarse a varios delitos, el más grave de ellos correspondería a una pena de prisión de hasta nueve años en el caso de que algunas de las imágenes creadas por IA y compartidas fuera de menores, al ser considerada pornografía infantil

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