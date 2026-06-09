Redacción Galicia 09 JUN 2026 - 11:27h.

Todos las denunciantes son mujeres mayores de edad del municipio de Silleda

Los 'deepfakes' o vídeos manipulados con IA serán delitos contra el derecho al honor: el Gobierno regula la ley

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La Guardia Civil de Pontevedra investiga hasta una quincena de denuncias presentadas por varias jóvenes en el cuartel de Silleda, contra un varón adulto al que señalan por crear imágenes suyas generadas mediante Inteligencia Artificial.

Rastreo de imágenes

Los agentes tratan de verificar si el investigado habría compartido las imágenes falsas o 'deepfakes' a través de Internet y las redes sociales. También buscan si entre el material generado habría imágenes de menores, aunque la totalidad de las denuncias presentadas han sido formalizadas por mujeres mayores de edad, según informa El Faro de Vigo.

El investigado podría enfrentarse a varios delitos, el más grave de ellos correspondería a una pena de prisión de hasta nueve años en el caso de que algunas de las imágenes creadas por IA y compartidas fuera de menores, al ser considerada pornografía infantil