Los deepfakes empezarán a ser delito: el Gobierno protege la imagen y la voz frente a la IA

Profesionales médicos alertan de errores muy graves en los resúmenes médicos generados por la IA de Google

La rápida expansión de la inteligencia artificial ha abierto un vacío legal que, hasta ahora, dejaba sin protección a muchas víctimas de su uso indebido. Una de las manifestaciones más preocupantes son los deepfakes, vídeos o audios falsos generados mediante IA que reproducen de forma hiperrealista la imagen o la voz de una persona. A partir de ahora, su utilización tendrá consecuencias penales.

El Gobierno ha decidido incluir los deepfakes en el catálogo de delitos contra el honor y el derecho a la propia imagen. Con esta medida, se refuerza la protección frente a estafas y usos fraudulentos de la identidad, cada vez más frecuentes, que han afectado tanto a ciudadanos anónimos como a personajes conocidos, incluidos presentadores de televisión y figuras públicas.

La reforma se articula mediante la actualización de una ley de 1982, adaptándola al contexto tecnológico actual e incorporando de forma explícita el término inteligencia artificial

El texto considera ilegítimo el uso de la imagen, la voz o incluso el nombre y el prestigio de una persona generados por IA con fines comerciales o publicitarios sin su consentimiento.

La normativa contempla algunas excepciones. Queda permitido el uso de imágenes o voces generadas por IA de personas con proyección pública cuando se enmarquen en contextos creativos, de sátira o ficción, o cuando exista un claro interés público y un contenido informativo relevante. El objetivo, según el Ejecutivo, no es limitar la libertad de expresión, sino frenar la desinformación y las vulneraciones de derechos fundamentales.

En este sentido, la ley también refuerza el derecho de rectificación, que se extenderá a plataformas digitales y redes sociales con más de cien mil seguidores

Una medida dirigida a combatir la difusión sistemática de bulos y noticias falsas, especialmente aquellas que puedan dañar el honor o la reputación de personas públicas. Con esta reforma, el Gobierno pretende poner límites claros al uso de la inteligencia artificial y dejar claro que, en el entorno digital, no todo vale.