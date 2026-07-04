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Muere un espectador atropellado por un coche en un rally en Carreño, Asturias

Muere un espectador atropellado por un coche en un rally en Carreño, Asturias
Muere un hombre atropellado por un coche en un rally en Asturias. Europa Press
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AsturiasUn hombre ha muerto atropellado por uno de los coches que participaba en el Rallisprint de Carreño, una prueba del Campeonato de Asturias. Según 'El Comercio', el evento ha sido inmediatamente suspendido. La víctima estaba haciendo fotos cuando el coche número ocho, que realizaba la segunda pasada al primer tramo, se salió de la vía. Todavía se desconocen las causas del suceso.

La UVI móvil, Bomberos y un helicóptero del Servicio de Emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la víctima, que falleció prácticamente en el acto. La carretera está cortada y se espera que el juez decrete el levantamiento del cadáver.

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El evento se ha cancelado tras la muerte del espectador

La Federación de Automovilismo del Principado de Asturias ha comunicado a través de las redes sociales que el evento se ha cancelado por la muerte de un espectador. "Descanse en paz", han escrito en una historia publicada en la cuenta de Instagram.

De momento, no se conocen más datos sobre esta tragedia.

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