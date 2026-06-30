Abddulá fue atropellado el martes en un aparcamiento público por un camión que presuntamente no se percató de su presencia

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Abddulá llevaba algo más de tres meses en Tudela, en Navarra. Había llegado desde el Magreb con la intención de encontrar un empleo y una vivienda para empezar una nueva vida en la capital ribera. Mientras trataba de salir adelante, compartía tiempo con otras personas que atravesaban una situación similar.

Su historia terminó de forma trágica en la madrugada del martes, como informa 'Diario de Navarra'. Después de pasar la noche con varios conocidos, accedió a pie al aparcamiento de camiones de la gasolinera de San Rafael y se quedó dormido en el suelo. Horas después, un camión lo atropelló mortalmente, presuntamente sin que su conductor llegara a advertir su presencia.

Una noche que acabó en tragedia

Conocidos de la víctima identificaron al fallecido como Abddulá y ofrecieron el dato de que llevaba poco más de tres meses instalado en Tudela tras desplazarse desde el norte de África. En ese tiempo buscaba un trabajo y un lugar donde vivir, mientras compartía su día a día con otras personas en situación de vulnerabilidad.

La noche del lunes había estado con varios de ellos antes de dirigirse al aparcamiento público para camiones situado junto a la gasolinera de San Rafael, en la avenida de Zaragoza, en la salida hacia Fontellas. El recinto, ubicado prácticamente en las afueras de la ciudad, es utilizado habitualmente por transportistas que hacen una parada para repostar y descansar antes de continuar la ruta.

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Aunque el acceso de los camiones está regulado mediante una puerta corredera controlada por el personal de la estación de servicio, el aparcamiento carece de vallado perimetral, por lo que es posible entrar a pie desde distintos puntos. Según las primeras informaciones, Abddulá accedió de esa forma al recinto y se quedó dormido en una de las zonas de estacionamiento.

Su cuerpo fue localizado sobre las 06:00 horas de la mañana de este martes. La Policía Foral investiga las circunstancias del suceso y la principal hipótesis apunta a que un camión lo atropelló mientras permanecía tumbado en el suelo y que el conductor no llegó a percatarse del impacto, abandonando posteriormente el lugar sin conocer lo ocurrido.

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Los agentes trabajan en el esclarecimiento de los hechos. Las diligencias continúan en el lugar para reconstruir con precisión cómo se produjo el accidente que acabó con la vida de Abddulá.