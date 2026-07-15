Manuel Pimentel Córdoba, 15 JUL 2026 - 13:48h.

Los bomberos tuvieron que liberar a la menor atrapada en la atracción de un establecimiento de juegos infantiles de Chinales

La niña fue trasladada al hospital al sufrir una fractura o luxación en la cadera

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Una niña de 8 años ha tenido que ser rescatada por los bomberos en Chinales, Córdoba, tras quedarse atrapada en una atracción para niños y romperse la cadera en un parque de bolas.

Según ha podido saber Informativos Telecinco, el accidente ha ocurrido este martes sobre las 19:15 horas en un establecimiento de juegos infantiles ubicado en la Avenida Profesor Arnold Toynbee.

La niña fue trasladada al hospital

Tras recibir la llamada de socorro, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Córdoba acudió hasta local, donde procedieron a rescatar a la menor.

Tras una primera asistencia de los servicios sanitarios desplazados al lugar, se valoró que la niña podía haber sufrido una fractura o luxación de la cadera, por lo que tras ser liberada del columpio, fue trasladada hasta el Hospital Reina Sofía de Córdoba.