Un hombre fallece ahogado en el Puerto de Peñíscola, en Castellón

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Un hombre falleció anoche supuestamente ahogado en el Puerto de Peñíscola, en Castellón, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El instituto armado ha abierto una investigación para esclarecer las causas de esta muerte que coincidió con la celebración de la victoria de España en la final del Mundial de fútbol, aunque se desconoce si la víctima estaba festejando este triunfo cuando falleció.

La Guardia Civil está a la espera de conocer los resultados de la autopsia, según las mismas fuentes.