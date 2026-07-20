Los campeones del mundo inician en la capital otra histórica ronda de festejos tras conseguir la segunda estrella para España

El mensaje de Lamine Yamal a su yo del pasado, recordando su infancia: "Por ti y por la calle"

Compartir







MadridLa selección española celebra este lunes la conquista del Mundial 2026. La flamante campeona del mundo, tras imponerse a Argentina en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por 1-0, aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para arrancar en la capital la ronda de festejos.

Los de Luis de la Fuente se darán un auténtico baño de multitudes, con España eufórica por el triunfo y la conquista de la segunda estrella mundialista. Los actos comenzarán con varias paradas institucionales que marcarán los prolegómenos de una auténtica fiesta que prolongará todavía más los festejos de la pasada noche.

PUEDE INTERESARTE Muere un menor de 13 años durante las celebraciones del Mundial conseguido por España tras el derrumbe de una fuente de Ciudad Rodrigo, en Castilla y León

Las celebraciones de la selección española, campeona del mundo: agenda, horarios y recorrido

Los jugadores de la selección aterrizan en Madrid en torno a las 12:50 horas, momento en el que el combinado nacional se desplazará al Palacio de la Zarzuela, primera parada en el recorrido de las celebraciones de ‘La Roja’.

Los campeones del mundo serán recibidos por los reyes de España en torno a las 16:30 horas. Después, continuarán rumbo a Moncloa, donde tendrá lugar otro acto institucional de celebración, siendo los jugadores recibidos, en este caso, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras todo ello, ‘La Roja’, entonces sí, iniciará el periplo en el autobús de los campeones, recorriendo algunas de las calles más importantes de la capital con destino a la emblemática Plaza de Cibeles, donde se espera una auténtica marea de aficionados preparados para acoger la llegada de los futbolistas y celebrar al unísono el histórico triunfo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración. Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizarán la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas", ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), celebrando que 16 años después del Mundial de Sudáfrica, España vuelve a sumar otra estrella.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cibeles, preparada para la marea roja y la celebración de la Copa del Mundo

Tal como ha comunicado el Ayuntamiento de Madrid, Cibeles ya está engalanada y preparada para la gran fiesta, para lo cual se ha “diseñado un plan especial de seguridad y movilidad”.

Con las celebraciones previstas de 18:00 a 23:00 en la emblemática plaza, el consistorio prevé más de 60.000 asistentes en el lugar, para lo cual se ha preparado un gran dispositivo. Además, la fiesta sobre el escenario con los actos de animación preparados se espera que se prolongue más allá de la madrugada.

Ante la aglomeración de personas y las dificultades derivadas para el tráfico, se recomienda el uso del transporte público.

Cortes y afectaciones en Madrid por las celebraciones del Mundial

Como ha informado el Ayuntamiento de Madrid, “desde la pasada medianoche se está cerrando al tráfico de manera progresiva la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos, el paseo del Prado entre la plaza de Neptuno y la plaza de Cibeles, con afección a la movilidad de la glorieta del Emperador Carlos V”.

Además, “también se verá afectada la calle Alcalá entre la plaza de Cibeles y la plaza de la Independencia y entre esta y la calle de Cedaceros. Se realizarán cortes, asimismo, en Gran Vía entre las calles Alcalá y Hortaleza, con afección a la movilidad en la plaza de España, Princesa y Ventura Rodríguez”.

“Los cortes de tráfico en las calles anteriormente señaladas y viales aledaños podrán verse ampliados o modificados en función de la afluencia de público y de las necesidades que puedan apreciar los agentes de la autoridad”, advierte el consistorio.

En este sentido, el Ayuntamiento ha anunciado el refuerzo de las líneas de Metro 1, 2, 3 y 4 hasta el final de servicio, así como el personal de atención en las estaciones para informar y ayudar a los viajeros.

Por otro lado, “por motivos de seguridad, se prevé el cierre de la estación de Metro de Banco de España”:

Más allá, “algunas líneas de la Empresa Municipal de Transportes sufrirán desvíos con motivo de la celebración”, mientras el consistorio “ha dispuesto hasta una decena de autobuses en periodo nocturno para atender los posibles incrementos de demanda”.

Respecto a los tramos desviados de los autobuses, el Ayuntamiento informa de que están publicados “en la página web de incidencias de EMT Madrid”.

Además, el festejo también afectará a varias estaciones de bicimad, quedando sin servicio las bases 86, 94, 106A, 106B, 10, 93, 104 y 20A localizadas en Cibeles, la estación de tren de Recoletos, las ubicadas en la plaza de Colón, la de Marqués de la Ensenada y la plaza de Margaret Thatcher, Castellana con Hermosilla y Banco de España. En este caso, se puede consultar la ubicación de las paradas en el término municipal de Madrid en el mapa bicimad de la web oficial, bicimad.com