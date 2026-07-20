El presidente del Gobierno ha recibido a los jugadores y a los miembros del cuerpo técnico de la selección en Moncloa

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este lunes a la selección española de fútbol en la Moncloa, la segunda escala de los campeones del mundo en esta jornada de celebración que ha comenzado con la familia real en Zarzuela y seguirá después en las calles de Madrid.

La expedición nacional, con el capitán Rodri y el seleccionador Luis de la Fuente al frente, ha llegado al complejo presidencial pocas horas después de aterrizar en España con el preciado trofeo dorado que les acredita como campeones del mundo.

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En los jardines, donde se ha instalado un escenario con el lema 'Vamos, España', les esperaban cientos de personas, trabajadores de Moncloa, familiares y numerosos invitados deseosos de ver de cerca a los jugadores que este domingo vencieron a Argentina.

El presidente de Gobierno ha saludado a cada uno de los jugadores y miembros del equipo técnico en las escaleras del Palacio de la Moncloa. El primero en saludar a Sánchez ha sido el capitán, Rodri Hernández, seguido del seleccionador Luis de la Fuente.

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Después ha sido el turno para el resto de jugadores de La Roja, de los cuales algunos han evitado mirar a la cara al presidente, como es el caso del almeriense Álex Baena.

Sí que ha sido más cercano el saludo con delantero del Celta de Vigo, Borja Iglesias, quién ha tocado el brazo del presidente en señal de cercanía.

No es la primera vez que se producen gestos polémicos en los saludos protocolarios entre los jugadores y el presidente del Gobierno. Ya en 2024, en la celebración de la Eurocopa, Dani Carvajal protagonizó un incómodo momento cuando llegó el turno del futbolista para saludar a Sánchez.

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El jugador apenas miró al presidente en el momento del saludo, gesto que fue suficiente para levantar polémica en redes sociales. El momento se viralizó rápidamente en redes con reacciones de todo tipo por parte de los usuarios. .