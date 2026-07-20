La derrota de Argentina ante España en la gran final del Mundial 2026 puede haber puesto fin también a la trayectoria mundialista de Leo Messi, que disputó en Estados Unidos, México y Canadá su sexta Copa del Mundo sin aclarar si intentará llegar a la edición de 2030 y dejando, de momento, el listón del torneo en lo más alto como máximo goleador histórico de los Mundiales, a la espera de lo que pueda hacer en el futuro el francés Kylian Mbappé.

No hubo una despedida oficial ni un anuncio solemne. Simplemente, el pitido final de una final que se fue a la prórroga y que puede haber cerrado, con el '10' desolado tirado en el césped, tras ser buscado por sus compañeros para intentar hallar una nueva vía de remontada, una aventura iniciada veinte años antes, cuando un joven argentino debutó en Alemania 2006.

Desde entonces, Leo Messi convirtió cada Mundial en un capítulo de su propia historia hasta conquistar la Copa en Catar 2022 y regresar cuatro años después para defender el título con otra actuación a la altura de su leyenda, hasta una final en la que tiró del carro de la albiceleste pero sin fortuna, ante una España que fue mejor y que festó el Mundial gracias a un único tanto de Ferran Torres.

Quedará por saber si el rosarino decide intentar el imposible de llegar al Mundial de España, Portugal y Marruecos 2030 con 43 años. Él no ha querido cerrar esa puerta. Pero, si el partido ante los españoles fue realmente el último de su carrera en una Copa del Mundo, el fútbol despide al hombre que cambió para siempre los libros de historia de los Mundiales.