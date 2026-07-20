España, campeona del Mundo: la Selección ya viaja de vuelta y tiene previsto aterrizar en Madrid a las 13.00 horas
España se proclama campeona del mundo tras ganar a Argentina en la prórroga con un gol de Ferran Torres
Luis de la Fuente, a la altura de Vicente del Bosque: de ser seleccionador por un anuncio en el periódico a ganar la segunda estrella
Toda España es una fiesta hoy. La Selección ya tiene la segunda estrella tras ganar a Argentina en la final con un gol de Ferran Torres en la prórroga y hoy es día para celebrar por todo lo alto lo que ha conseguido La Roja en el campeonato del Mundo. Un torneo impecable, con un gran fútbol y demostrando al mundo que por encima de todo está el grupo. Rodri fue designado como el MVP del Mundial, Unai Simón como el mejor portero y Pau Cubarsi levantó el trofeo a mejor jugador joven. El seleccionador, Luis de la Fuente, escribe su nombre en la historia del fútbol español junto a Vicente Del Bosque.
La selección española llega hoy lunes a Madrid alrededor de las 13.00 horas para empezar la celebración del Mundial. Los jugadores irán al Palacio de la Zarzuela, la Moncloa y más tarde un autobús recorrerá las calles de la capital. El fin de fiesta está previsto para las 21.00 de la noche plaza de Cibeles, donde está prevista la traca final de la fiesta.
Momentos clave
La entrañable celebración de Lamine Yamal y su hermano Keyne
La entrañable celebración de Lamine Yamal y su hermano Keyne tras el triunfo de España en el Mundial: con la Copa del Mundo y sobre el césped
La imagen deLamine Yamal con la Copa del Mundo ya es historia del deporte español. Y es que España ya luce una segunda estrella sobre su escudo. La selección dirigida por Luis de la Fuente se ha proclamado campeona del Mundial 2026 tras imponerse por 1-0 a Argentina en la gran final disputada en el New York New Jersey Stadium.Ir a la noticia
De la Fuente: "Siento orgullo, esta generación son un ejemplo para los jóvenes españoles"
"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, con unos grandes futbolistas, con un potencial y talento excepcional. Siento orgullo por haberles acompañado en este trayecto, es un honor".
De la Fuente admitió estar "muy emocionado" después de echar la vista atrás. "Me han dicho: 'Míster, hemos ganado todo, y eso es maravilloso. Son una generación de futbolistas que son un ejemplo para los jóvenes españoles. Juntos somos más fuertes. El partido se tenía que haber decantado bastante antes, pero las grandes intervenciones de Dibu han impedido que nos pusiéramos por delante antes. Esto es una final de Campeonato del Mundo, pero como nos gusta sufrir estábamos preparados para todo", sentenció.
No es casualidad que Luis de la Fuente y Vicente del Bosque hayan sido los entrenadores campeones del mundo. Por el banquillo de España han pasado grandes técnicos que han dirigido a excepcionales plantillas. Sin embargo, la forma de entender la vida, dar libertad a sus jugadores, controlar los egos y gestionar los enfrentamientos públicos desde el silencio ha hecho que sus grupos salgan fortalecidos como equipos y como jugadores.
Sin despedida oficial de Messi de la Selección argentina
La derrota de Argentina ante España en la gran final del Mundial 2026 puede haber puesto fin también a la trayectoria mundialista de Leo Messi, que disputó en Estados Unidos, México y Canadá su sexta Copa del Mundo sin aclarar si intentará llegar a la edición de 2030 y dejando, de momento, el listón del torneo en lo más alto como máximo goleador histórico de los Mundiales, a la espera de lo que pueda hacer en el futuro el francés Kylian Mbappé.
No hubo una despedida oficial ni un anuncio solemne. Simplemente, el pitido final de una final que se fue a la prórroga y que puede haber cerrado, con el '10' desolado tirado en el césped, tras ser buscado por sus compañeros para intentar hallar una nueva vía de remontada, una aventura iniciada veinte años antes, cuando un joven argentino debutó en Alemania 2006.
Desde entonces, Leo Messi convirtió cada Mundial en un capítulo de su propia historia hasta conquistar la Copa en Catar 2022 y regresar cuatro años después para defender el título con otra actuación a la altura de su leyenda, hasta una final en la que tiró del carro de la albiceleste pero sin fortuna, ante una España que fue mejor y que festó el Mundial gracias a un único tanto de Ferran Torres.
Quedará por saber si el rosarino decide intentar el imposible de llegar al Mundial de España, Portugal y Marruecos 2030 con 43 años. Él no ha querido cerrar esa puerta. Pero, si el partido ante los españoles fue realmente el último de su carrera en una Copa del Mundo, el fútbol despide al hombre que cambió para siempre los libros de historia de los Mundiales.
El aplaudido gesto de Borja Iglesias contra Trump tras ganar el Mundial
El aplaudido gesto de Borja Iglesias contra Trump tras ganar el Mundial y la respuesta del futbolista: "Quiere ir a La Velada"
Intentó ser el protagonista de la jornada por activa y por pasiva. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de opacar la final del Mundial de Fútbol 2026 con su presencia en el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey, después de que'La Roja' derrotara (1-0) a Argentina en la final del campeonato disputado en Estados Unidos, México y Canadá.Ir a la noticia
Así fue la felicitación de la Casa Real a la Selección
La Casa Real felicitó a la selección española masculina de fútbol por la conquista este domingo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, destacando "su esfuerzo, sacrificio y entrega ejemplar" y que mañana se la recordará como "una leyenda".
"¡Selección española, sois campeones del mundo! Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido", felicitó la Casa Real en su cuenta oficial de 'X'.
La institución, que ha estado representada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos) con la Familia Real al completo, recalcó que el combinado nacional afrontó "cada desafío con la convicción de un gran equipo". "Habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto. Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición. Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda", sentenció.
Muere un menor de 13 años durante las celebraciones del Mundial conseguido por España tras el derrumbe de una fuente de Ciudad Rodrigo, en Castilla y León
Un menor de 13 años ha muerto en Ciudad Rodrigo, Castilla y León, durante los festejos por la victoria de la selección española en el Mundial después de que se produjese un derrumbe en una fuente de la localidad. Además, otras tres personas han resultado gravemente heridas en el aciago suceso.Ir a la noticia
Ferran Torres y Luis de la Fuente, los dos nombres que pasan a la historia del fútbol español
Todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico entran en la historia del fútbol español, pero hay dos que lo hacen por encima de los demás. Ferran Torres es junto a Andrés Iniesta el único jugador que ha marcado en la final del Mundial, y el jugador que le ha dado a España la segunda estrella, y Luis de la Fuente, es el entrenador que ha creado un equipo y que ha defendido al grupo siempre, y es junto a Vicente del Bosque el técnico que nos ha guiado a un nuevo Mundial.
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, destacó el "magistral" trabajo del seleccionador, y dijo que "es el mejor del mundo y de la historia de España". "Ha sido el Mundial redondo, ha ganado el fútbol, que ha hecho justicia y ganó España, que era la mejor. Intento ser frío, creo que aún no he explotado del todo. Aún falta tiempo para saber la gesta que han hecho nuestros jugadores y Luis de la Fuente, que es indescriptible", dijo el presidente de la RFEF en declaraciones a la Cope que recoge Europa Press.
Rafael Louzán bromeó con que a España le queda muy bien la segunda estrella encima del escudo tras el triunfo contra la ya excampeona del mundo en Qatar 2022, y ensalzó el papel de Luis de la Fuente para lograr el título este domingo en Nueva Jersey. "El mejor del mundo está en casa. Probablemente sea el mejor de la historia de España, es el que más títulos tiene, y ha hecho un trabajo magistral. Qué menos que esté mucho tiempo, todo el que él quiera", expresó el máximo responsable de la RFEF.
Siete detenidos en Madrid durante la celebración del segundo Mundial de España
La noche de celebración por la victoria de España en el Mundial de fútbol 2026 se ha saldado con siete personas detenidas en Madrid por distintos hechos, "sin que se hayan registrado alteraciones graves del orden público", informan desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad.Según han trasladado fuentes de la Delegación, los festejos han transcurrido "con normalidad" y "sin incidentes graves" en la región madrileña.
En este sentido, el dispositivo de seguridad desplegado "permitió que miles de personas pudieran disfrutar de una jornada festiva y de celebración".
Así, desde la Delegación del Gobierno agradecen "el comportamiento responsable de la inmensa mayoría de la ciudadanía madrileña" y reconocen así "el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de todos los servicios de emergencia".
Horario de la celebración en Madrid: Zarzuela, Moncloa y fin de fiesta en Cibeles
La selección de España regresa esta misma noche a Madrid, donde aterrizará a las 12.50 horas del lunes y donde será recibida por la Casa Real a las 16.30.España saldrá esta misma noche del aeropuerto internacional de Newark, en Nueva Jersey, a bordo de un avión A350 de la compañía Iberia. La Roja será recibida por la Casa Real y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto con el que volverá a encontrarse con su gente. Así será la celebración en Madrid: horarios y recorrido.
"La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración. Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas", informó la RFEF.