Europa Press 20 JUL 2026 - 10:48h.

En Madrid, 35.000 personas en la Plaza de Colón y 15.000 en Puente del Rey han coreado el gol de Ferrán Torres y en Mataró, ciudad de Lamine Yamal, la emoción ha sido máxima

España, campeona del Mundo: la Selección ya viaja de vuelta y tiene previsto aterrizar en Madrid en unas horas

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España se ha proclamado campeona del Mundo tras derrotar a la selección argentina, una victoria que ha llenado unas calles ya abarrotadas durante el partido. Millones de personas se han reunido en torno a las pantallas que se han habilitado en distintos puntos del país para ver la final del Mundial celebrada en MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey en Estados Unidos.

Noche larga en la capital, que ya espera la llegada de la Selección

En Madrid, 35.000 personas en la Plaza de Colón y 15.000 en Puente del Rey han coreado el gol de Ferrán Torres en la prórroga del partido que este domingo ha supuesto el segundo Mundial de fútbol en la historia de España.

"Es histórico", comentaban unos aficionados tras el pitido final. "Nos merecíamos ganar", coincidían otros aficionados que han calificado de "dominio absoluto" el juego de España. "Tenemos la segunda, pero podemos conseguir otra en cuatro años", advertía un aficionado a Europa Press, quien ya apuntaba al torneo que se celebrará en 2030 en España, Portugal y Marruecos.

En la capital, la celebración ha transcurrido con normalidad y sin incidentes graves ni alteraciones del orden público, con la excepción de la detención de siete personas, según ha detallado la Delegación del Gobierno.

Un total de 800 agentes de Policía y Guardia Civil, se encontraban desplegados por toda la ciudad como parte del dispositivo de seguridad para el transcurso del partido y la celebración.

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Para esta tarde está prevista la llegada de la Selección Española a la capital para, en primer lugar, acudir el Palacio de la Zarzuela y Moncloa. A partir de las 19.30 horas, la rúa de los campeones partirá desde Moncloa y discurrirá durante casi dos horas hacia la plaza de Cibeles.

Emoción en Mataró, ciudad natal de Lamine Yamal

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Las calles de Barcelona también se han vestido de rojo y la ciudad entera ha vibrado con el gol del delantero valenciano en el minuto 106 que ha llevado a todo un país hacia su segunda estrella. En Mataró, la ciudad natal de Lamine Yamal, la emoción ha sido máxima. Miles de aficionados han abarrotado el Parque Central del municipio para apoyar y celebrar el juego de su vecino más ilustre.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas, dos de ellos por el robo con violencia de un móvil y el tercero por el hurto de una mochila. Los agentes también interpusieron una denuncia a un aficionado por desobediencia, tal y como ha explicado 'El Periódico'.

Dieciséis años después, España vuelve a ser campeona del Mundo, después de que el gol de Iniesta en el Mundial de 2010 en Sudáfrica nos diese el primer triunfo de la Selección en un campeonato del mundo de fútbol masculino.