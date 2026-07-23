Todos los heridos son trabajadores que se encontraban en las obras de la estación L5 del metro de Sants

Cuatro de los heridos, dos de ellos graves, fueron trasladados al Hospital Vall d'Hebron y los otros cuatro al Hospital Clínic

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BarcelonaOcho personas han resultado heridas tras producirse una fuerte deflagración por una fuga de gas en los acceso a la estación del metro de Sants, en Barcelona, lo que ha causado un gran incendio en el lugar. Todos los afectados son trabajadores que operaban en la realización de unas obras en la zona y varios de ellos están graves.

Según ha precisado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), de los ocho heridos, cuatro de ellos han tenido que ser trasladados al Hospital Vall d'Hebron, permaneciendo concretamente dos de ellos en estado grave. Los otros cuatro fueron llevados al Hospital Clínic, donde uno está en estado menos grave y los otros tres son heridos leves.

La potente deflagración que ha dejado 8 heridos ha ocurrido en la estación de metro L5 de la plaza de Sants

Los hechos han ocurrido en la estación de metro L5 de la plaza de Sants, actualmente en obras, según ha precisado el SEM, que ha indicado que todos los heridos son hombres que trabajan precisamente allí.

Antes de la explosión y ya a mediodía, los vecinos de la zona han contado que ya podían percibir una fuga de gas, predecesora de la deflagración que llegó ocho horas después provocando además un aparatoso y llamativo incendio.

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Al parecer, lo sucedido es la consecuencia del daño de una tubería durante las obras en la estación, tras lo cual tuvo que acudir un amplio dispositivo de bomberos para, junto al os operarios de la compañía de suministro de gas, frenar la fuga y extinguir las llamas.

Junto a ellos, también se desplazaron ocho ambulancias para atender a los ocho heridos, que ahora se encuentran hospitalizados mientras las autoridades siguen indagando en las causas exactas de lo ocurrido.