Carlos Plá Valencia, 23 JUL 2026 - 06:30h.

Tres años después y tras interponer una demanda, los abogados de la familia de Vicenta han alcanzado un acuerdo con la aseguradora del hospital para percibir una indemnización de 330.000 euros

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La muerte de Vicenta Benlloch, la valenciana de 56 años fallecida tras una cadena de errores durante una intervención para extirparle la vesícula, podría haberse evitado. "En un hospital público no habría pasado. Tendría que haber habido un cirujano vascular a pie de quirófano para poder intervenirla de forma rápida y y no había nadie que es lo que ocurre en la mayoría de los hospitales privados lamentablemente", explica Ica Aznar, abogada de la familia especializada en negligencias médicas.

El día de la intervención, el 17 de noviembre de 2023, Vicenta entró en quirófano a primera hora de una mañana en la que el cirujano que la intervino tenía varias operaciones programadas. "Tenía una a las 9:50, una a las 9:55 y otra a las 10 horas. Creemos que lo que pasó es que el cirujano le perforó la aorta, no se dio cuenta de que había sangrado y se fue a la siguiente intervención", señala la abogada.

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Solo 10 minutos después de la operación, Vicenta tuvo que entrar de urgencia de nuevo al quirófano. "La perforación en la aorta era muy grande y el cirujano vascular no llegó hasta las 13:15, a esa hora estaba ya en asistolia y no había manera de remontar la situación", lamenta.

Plan de choque de la sanidad pública

La intervención de Vicenta se derivó al Hospital Vithas 9 d´Octubre dentro del plan de choque de la sanidad pública para reducir las listas de espera. "Esto no tendría que haber pasado porque tendría que haber sido operada en un hospital público. Debido al plan de choque de la sanidad pública le ofrecieron la posibilidad de operarse en un privado. Te dicen o esperas dos años o te vas al privado y te intervienen enseguida, no tienes que pagar nada y se encarga la Conselleria de Sanitat, lo que no te dicen es que si hay falta de medios en los hospitales públicos, en los privados es aun peor", asegura Ica Aznar.

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Desesperación de la familia

Después de tres años de agotador proceso, la familia de Vicenta ha percibido una indemnización de 330.000 euros tras alcanzar un acuerdo con la aseguradora del hospital. "Desde el primer momento, los dos cirujanos y el anestesista hicieron un informe reconociendo los hechos, algo que es poco habitual", señala la abogada, que explica que "cuando las reclamaciones son contra hospitales privados, cada uno se tira la pelota en el tejado del otro y no nos quedó más remedio que interponer demanda, aunque al final no ha habido juicio y llegamos a un acuerdo con la aseguradora. La desesperación de la familia se podría haber evitado porque todo estaba clarísimo desde el minuto uno".