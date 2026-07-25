La presidenta madrileña ha informado que se están evacuando las poblaciones del Valle del Tiétar

Última hora de los incendios en Madrid y Ávila: desalojan el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos por la proximidad del fuego

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MadridLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este sábado que "la situación está cambiando a gran velocidad" y es "un momento muy crítico".

En declaraciones a los medios en el puesto de mando avanzado de Cenicientos para coordinar la extinción del fuego, Ayuso ha explicado que el incendio se comporta como uno solo, en una situación "totalmente inédita, nunca vista". "Que nos lleva a temer situaciones mucho peores", ha agregado.

Evacuación

La presidenta madrileña ha indicado que se están evacuando las poblaciones del Valle del Tiétar y que este incendio va a afectar a esta parte también de la Comunidad de Madrid.

"Todos los medios de la región están trabajando sin descanso", ha subrayado Ayuso, quien ha pedido a la gente que no se acerque a la zona.

Compresión y paciencia

"Es lógico que tengan que estar las vías despejadas, las pocas que hay y lo único que seguimos pidiendo, como hasta el momento, es comprensión y paciencia, algo que nos llena de emoción, porque gracias a ello estamos superando esto", ha añadido.

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Ayuso ha resaltado que la prioridad es salvar vidas, seguir evacuando municipios y población vulnerable, seguir atacando el fuego y después evaluar los daños