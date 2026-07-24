El fuego se extiende a gran velocidad y no se descarta un confinamiento en esta localidad

Evacuaciones en Madrid y Ávila por los incendios: de Cebreros y Navaluenga al desalojo de Robledo de Chavela, Navalagamella y Zarzalejo

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Los incendios en Ávila y Madrid devoran kilómetros a gran velocidad con una decena de municipios desalojados. Las llamas se dirigen hacia San Lorenzo de El Escorial, a más de 45 kilómetros del origen del fuego. Se teme que los dos grandes fuegos se unan en un superincendio, aunque a esta hora parece menos probable. Sí que se han unido los dos incendios de Madrid, que ya avanza como una llama gigante "fuera de capacidad de extinción", según las autoridades.

Por el momento son 40.000 las personas que ya han sido evacuadas o confinadas en la Comunidad. Las llamas de este gran incendio avanzan hacia el norte y noroeste, en dirección a San Lorenzo de El Escorial, debido al fuerte viento.

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El fuego se extiende a gran velocidad y no se descarta un confinamiento en dicha localidad madrileña, tal y como ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. "Ahora la gran misión, el gran objetivo, es proteger El Escorial y proteger San Lorenzo del Escorial. El fuego se dirige hacia allí y vamos a establecer las líneas de defensa para proteger este municipio, El Escorial en primer lugar y después San Lorenzo", decía Martín desde el puesto de mando.

El fuego en Madrid arrasa ya 12.000 hectáreas

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que los fuegos en la región afectan ya a 12.000 hectáreas, que hay 20.000 habitantes evacuados y que la situación sigue siendo "muy crítica" debido al viento, datos a los que ha sumado una reivindicación: la llegada de más medios aéreos.

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Así lo ha trasladado a los medios Díaz Ayuso la reunión que ha mantenido con los alcaldes afectados por los incendios en la región en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en Cenicientos.

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"Ahora viene hora y media, dos horas, todavía críticas en cuanto a los vientos y el calor, luego se espera que arrecie, pero mañana continuará otra vez y por eso pensamos que todavía será un día durísimo este sábado", ha lamentado.