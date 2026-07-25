El cuerpo sin vida del joven fue encontrado 7,5 kilómetros más abajo de la zona donde fue visto por última vez

Los Bomberos de la Generalitat organizaron un dispositivo de búsqueda con 14 dotaciones

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TarragonaUn joven de 21 años ha muerto ahogado esta madrugada en el Canal de la Derecha del Ebro de Amposta, en la provincia de Tarragona.

Según ha informado el Govern de Cataluña en una nota de prensa, los Bomberos recibieron un aviso a las 23:44 horas en el que se informaba de una persona que habría saltado desde el Puente de Piedra al Canal y no había salido del agua.

Los Bomberos de la Generalitat organizaron un dispositivo de búsqueda con 14 dotaciones entre las que se incluían la unidad sanitarizada con enfermero del SEM del parque de Cambrils, dos dotaciones de mando y el GRAE (Grupo de Grupo drones de la Unidad de Medios Aéreos). En total, participaron en el dispositivo 31 efectivos de bomberos.

Más de cuatro horas de búsqueda

La búsqueda comenzó, aguas abajo, en el último lugar en el que fue visto el joven, el Puente de Piedra del Canal.

Inicialmente, la búsqueda se hizo extensiva hasta la Isla de Buda, siendo posteriormente acotada a los primeros kilómetros del canal y a los canales secundarios, donde era más probable localizarlo.

Localizado a 7,5 kilómetros de distancia

Cuatro horas más tarde, a las 4:03 de la madrugada, los Bomberos localizaron el cuerpo sin vida del joven a unos 7,5 km más abajo del último punto de avistamiento.

Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación y el levantamiento del cuerpo.