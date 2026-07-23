Una maestra y su hija mueren tras intentar ayudar a un niño de siete años en una playa de Essex

El pequeño lucha por su vida ahora en un hospital de Londres. Se encuentra en estado crítico.

Fallece un hombre de 62 años tras ahogarse en la playa de Son Bou, en Menorca

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Shalina Rahman, una maestra británico-bangladesí de 42 años casada con un político bangladesí, y su hija Sameeha, de 15 años han fallecido al intentar salvar la vida a un niño de 7 años perteneciente a su familia en una playa de Essex. El pequeño lucha por su vida ahora en un hospital de Londres. Se encuentra en estado crítico.

El esposo de Shalina Rahman es Mansur Rahman, líder de Jubo Dal UK, la rama juvenil en el extranjero del Partido Nacionalista de Bangladesh en Gran Bretaña. Su padre es Mujibur Rahman, exvicepresidente del partido en Gran Bretaña.

El inspector jefe, Al Pitcher, ha trasladado el pésame a los familiares y ha señalado que se está llevando a cabo una investigación para aclarar lo sucedido. “Como parte de nuestra investigación, estamos entrevistando a decenas de testigos y recabando sus testimonios, y así estamos reconstruyendo lo sucedido.”

El incidente tuvo lugar durante la marea alta sorprendió al pequeño grupo en un banco de arena. Hubo un pánico total en la playa, llena de gente, que tuvo que ser cerrada 24 horas. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar de los hechos, pero no pudieron hacer nada para salvar la vida de Shalina y su hija Sameeha, de 15 años.