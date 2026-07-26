Redacción Andalucía Agencia EFE 26 JUL 2026 - 14:52h.

De los cuatro heridos, con edades comprendidas entre los 21 y los 33 años, uno, al menos, es por arma de fuego

El enfrentamiento se produjo sobre las 4:30 de la madrugada de este domingo

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MálagaDos personas han sido detenidas por la Policía Nacional por su participación en una reyerta con disparos que se ha producido esta madrugada en la barriada de Los Asperones de Málaga, con cuatro heridos trasladados al hospital.

La reyerta se ha producido entre dos familias residentes en la barriada y hay, por el momento, dos arrestados, mientras se continúan las gestiones para esclarecer los hechos, han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

Disparos de madrugada

El suceso ha tenido lugar sobre las 4:30 horas de este domingo, en la calle La Saeta, y hay cuatro heridos, al menos uno de ellos por arma de fuego, ha informado el 112.

Los heridos son todos varones, tres de ellos con 21 años y otro con 33 años, que han sido trasladados a hospitales de Málaga.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios.