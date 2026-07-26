La Policía alemana ha identificado a un sospechoso de ideología islamista por el atropello masivo registrado el sábado

La detención se habría producido después de un registro fallido en una vivienda próxima al parque Tiergarten

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Al menos una persona ha muerto y 14 han resultado heridas como consecuencia de un atropello masivo ocurrido esta noche en Berlín durante las celebraciones del Orgullo en el Tiergarten, el principal parque de la capital alemana, según ha confirmado la Policía de la ciudad.

Un portavoz policial ha precisado el balance provisional a la agencia DPA después de que la Policía de la ciudad avanzara que, en torno a las 02:00, el conductor de un vehículo blanco atropelló a varias personas congregadas en torno a la calle Lennestrasse antes de estrellarse contra un árbol.

Se ha identificado a un sospechoso de ideología islamista

La policía alemana ha identificado a un sospechoso de ideología islamista por el atropello masivo registrado el sábado por la noche durante la marcha del Orgullo en Berlín, el cual ha dejado al menos un muerto y 16 heridos, según ha informado la agencia DPA. Los agentes piden la colaboración ciudadana para localizarlo.

Las autoridades han localizado al sospechoso, Abdul B., conocido por las autoridades alemanas por pertenencia a grupos islamistas y en libertad desde mayo tras haber cumplido condena en un centro de menores, según ha informado el diario alemán 'Tagesspiegel'.

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Los organizadores de la fiesta del Orgullo (Día de la Calle Christopher, como se conoce en la ciudad) han anunciado la cancelación del evento.

Los líderes políticos condenan el ataque en Berlín

Los principales líderes políticos de Alemania han condenado este domingo lo sucedido durante la celebración del Orgullo en Berlín. Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha calificado lo sucedido como un "acto atroz" a través de un portavoz en declaraciones al diario 'Tagesspiegel'. Merz ha confirmado que mantiene un "estrecho contacto" con el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, y que los servicios de seguridad le informan puntualmente sobre la evolución del caso.

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El ministro del Interior ha ofrecido el apoyo de las autoridades federales al Gobierno local de Berlín tras el incidente, según ha declarado un portavoz del Gobierno, recogido por la agencia alemana DPA.

Por otro lado, el alcalde de Berlín, Kai Wegener, se ha referido a lo sucedido como un "ataque brutal a nuestra sociedad libre y cosmopolita". "Berlín es la ciudad de la libertad, y nuestra libertad ha sido atacada hoy de la manera más terrible. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y amigos", ha declarado en sus redes sociales, agradeciendo a las autoridades por su labor, "haciendo todo lo que estaba en su poder".

El candidato a la presidencia del partido democristiano CDU, Stefan Evers, ha querido agradecer directamente a la Policía berlinesa por su actuación y ha declarado que "llegarán las consecuencias" contra los que "han golpeado a nuestra ciudad directamente en el corazón".

Por su parte, ningún principal representante del partido ultraderechista 'Alternativa por Alemania' (AfD) se ha pronunciado al respecto de lo sucedido.