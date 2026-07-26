En el santuario hay 200 animales que fueron explotados por la industria que empezaron una nueva vida en el recinto

Última hora de los incendios en España: mejoran los fuegos en el centro del país pero preocupa Castellón, que sigue fuera de control

Compartir







El incendio amenaza un santuario de animales en Cadalso de los Vidrios, en Madrid y las propietarias han tenido que abrir los recintos para que intenten escapar de las llamas. El miedo en estos momentos aumenta pese al cortafuegos que hay alrededor del recinto donde se encuentran 200 animales: vacas, toros, caballos, burros, ovejas y cabras.

Todos son animales que fueron explotados por la industria y que malheridos y enfermos empezaron una nueva vida. Pero ahora, con el incendio, han visto peligrar su vida de nuevo.

12 localidades siguen evacuadas por las llamas en Madrid

La Delegación del Gobierno en Madrid ha actualizado este domingo el listado de municipios afectados por el incendio forestal de la Sierra Oeste con un total de 12 localidades evacuadas y otras cuatro confinadas por la evolución del fuego y el denso humo.

En concreto, permanecen evacuados los municipios de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Aldea del Fresno, Zarzalejo, la pedanía de Peralejo, Rozas de Puerto Real, Cadalso de los Vidrios y Cenicientos.

Así, continúan confinados los vecinos de San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Villa del Prado y Pelayos de la Presa, donde las autoridades mantienen la recomendación de permanecer en sus domicilios para evitar la exposición al humo y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La situación sigue marcada por un amplio despliegue de efectivos de extinción y protección civil, mientras las autoridades monitorizan la evolución del incendio y actualizan las medidas de protección a la población en función del avance de las llamas y de las condiciones meteorológicas.