Claudia Barraso 04 AGO 2026 - 16:47h.

La jueza ha abierto diligencias por homicidio imprudente al padre del bebé que murió por un golpe de calor en Fuerteventura

El bebé de 20 meses muerto tras sufrir un golpe de calor en Fuerteventura se habría quedado en el interior del coche por un despiste de su padre

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La jueza ha abierto una investigación contra el padre del bebé que falleció cuando éste se olvidó del pequeño de 20 meses en el interior del vehículo y terminó muriendo a causa de un golpe de calor del que no pudo sobrevivir pese a ser trasladado al hospital.

Las pesquisas se centran en un posible homicidio por imprudencia, ya que el hombre olvidó al bebé en su coche en Tetir, Fuerteventura, en un día en el que las altas temperaturas eran extremas. La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario se ha hecho cargo de la causa, según ha confirmado el medio ‘La Provincia’.

Además, están investigando las causas del fallecimiento del bebé para esclarecer los hechos y, hasta el momento, se desconoce durante cuánto tiempo estuvo el bebé en el coche antes de que el progenitor lo sacase del vehículo en estado tan grave.

Un homicidio imprudente de este caso se suele atribuir cuando una persona causa el fallecimiento de otra sin intención, pero por una falta de cuidado o negligencia. En España, este delito está penado entre un año y cuatro de cárcel. Por el momento, el progenitor no ha pasado a disposición judicial y tampoco está previsto que lo haga en los próximos días.

El bebé era de una familia muy conocida en la isla

El bebé, según ha confirmado el mismo medio, pertenecía a una familia muy conocida en la isla y que está vinculada al mundo de la política. Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado sábado y no fue hasta ayer lunes que el menor falleció debido al grave estado en el que acudió al hospital.

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Cuando su padre se dio cuenta de su despiste, acudió de inmediato al vehículo, donde se encontró al pequeño muy grave. Primero fue llevado al Hospital General de Fuerteventura, que atendió al pequeño en muy malas condiciones, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Materno Infantil en Gran Canaria.

Pese a los esfuerzos de los sanitarios de intentar estabilizar al bebé, el menor acabó falleciendo durante la madrugada del domingo. Fuentes de la Conserjería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha confirmado que finalmente la causa del fallecimiento del bebé fue el golpe del calor que sufrió en el coche.