El trágico suceso se produjo después de una tormenta eléctrica que azotó los Pirineos

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Un chico de 14 años y un hombre de 21 se encuentan en estado crítico tras ser alcanzados por un rayo durante una violenta tormenta en los Pirineos. El trágico suceso se produjo después de una tormenta eléctrica que azotó los Pirineos cerca de Cauterets, en el departamento de Altos Pirineos, el pasado lunes y que un grupo de diez personas vivió a 2.700 metros de altura, informaba France 2.

Los heridos fueron evacuados en helicóptero por el equipo de rescate de montaña y trasladados al hospital de Tarbes. Este tipo de tormenta eléctrica no es frecuente en Francia. Según un estudio publicado en 2022 en La Météorologie , en los diez años anteriores se registraron 215 casos de rayos en Europa, con un saldo de 83 fallecidos y 971 heridos. Los accidentes son más frecuentes en julio y agosto.