La mujer permanecía en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde el pasado viernes

Detenido por originar un incendio forestal cuando usaba una radial en Monteagudo de las Vicarías, Soria

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La mujer de 49 años afectada por el incendio en un edificio en Benalmádena, en Málaga, ha muerto este martes por la tarde en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde se encontraba ingresada con quemaduras en un 70% de su cuerpo, según ha adelantado ‘Diario Sur’.

La mujer permanecía en la Unidad de Grandes Quemados del citado hospital y es la tercera víctima mortal del siniestro, en el que también fallecieron sus dos hijos, de 15 y 10 años.

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El incendio ocurrió la madrugada del pasado 30 de julio, cuando varios testigos dieron la voz de alarma al Teléfono de Emergencias 1-1-2 sobre las 5:40 horas informando de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas.

Una batería externa de un teléfono

Rápidamente, se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos (los parques de Benalmádena, Mijas y Fuengirola), a la Policía Nacional y Local. Los equipos de rescate intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de los dos menores, mientras que la madre fue atendida y trasladada al hospital con pronóstico grave.

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También uno de los bomberos que participó en el dispositivo ha resultado herido y varios agentes de policía y bomberos necesitaron atención por inhalación de humo.

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La investigación acerca del origen del incendio sigue abierto, pero las primeras hipótesis apuntan a que el fuego comenzó al arder una batería externa de un teléfono móvil. Las llamas habrían alcanzado las cortinas del hogar, extendiendo el fuego por toda la vivienda.