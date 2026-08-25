Una mujer y su pareja sentimental han sido detenidos este martes como supuestos autores del homicidio del tío de ella

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Una mujer y su pareja sentimental han sido detenidos este martes como supuestos autores del homicidio del tío de la primera, un hombre de 78 años cuyo cuerpo sin vida fue localizado el pasado 18 de mayo en una finca de la localidad de Arganza, en León.

Según ha confirmado la Subdelegación de Gobierno en León, los arrestados pasarán a disposición judicial en las próximas horas, en una investigación que continúa abierta para esclarecer si se trató de un hecho premeditado.

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El 18 de mayo, los familiares de la víctima, Domingo S.M, denunciaron su desaparición al no tener noticias suyas desde la jornada anterior. Pocas horas después, el cadáver fue encontrado en una parcela próxima al Ayuntamiento y a una zona del parque infantil, un entorno habitual para el hombre, que solía transitar por el lugar cuando llevaba a pastar su rebaño de ovejas y cabras.

En un primer momento lo consideraron como un suceso accidental

En un primer momento se consideró un suceso accidental, aunque posteriormente la investigación apuntó a la posibilidad de que se tratara de una muerte violenta después de que el cadáver presentara múltiples golpes en la cabeza. La investigación permitió localizar una posible arma utilizada en el homicidio, en la que se obtuvo ADN que habría resultado determinante para orientar las pesquisas hacia el entorno más cercano de la víctima.

A partir de estos indicios, la Guardia Civil centró la investigación en la sobrina del fallecido y en su pareja, que finalmente han sido detenidos como presuntos autores del homicidio. Entre las hipótesis que manejan los investigadores se encuentra un posible móvil económico, dado que, pese a mantener un modo de vida austero, el fallecido disponía de un patrimonio de elevado valor.

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La investigación permanece abierta y las diligencias han sido declaradas secretas por la autoridad judicial, según ha informado la Subdelegación del Gobierno. Por este motivo, no se han facilitado más detalles de la operación para evitar interferir en las actuaciones en curso.