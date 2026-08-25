Un informe preliminar recoge la presencia de gotas de sangre difusas por las distintas zonas de la tienda, además de en la nevera

Entre las hipótesis que manejan los investigadores para el crimen figura un posible móvil económico

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BadajozLa Policía Científica ha encontrado gotas de sangre en la panadería de la calle Luis Fernández Andreu, en Suerte de Saavedra, Badajoz, donde Juanfran, el asesino confeso de David Salazar, habría terminado con su vida.

Según recoge un informe preliminar, y como señala el medio local Hoy, se recoge la presencia de gotas de sangre difusas por las distintas zonas de la tienda, además de en la nevera, donde el joven confesó haber guardado el cuerpo. A pesar de estos restos, el informe destaca que el local estaría muy limpio debido a la propia desinfección que habría realizado el autor del crimen tras lo ocurrido.

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Juanfran, en prisión provisional

La titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz ordenó el pasado 12 de junio el ingreso en prisión provisional de Juanfran. El acusado permanecía en dependencias policiales desde que confesó el crimen durante su interrogatorio y guió a los agentes hasta el lugar donde se encontraban los restos mortales de la víctima.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura un posible móvil económico. Juanfran tenía una orden de desahucio por no pagar la licencia para utilizar el nombre de Horno Extremeño en su tienda. Esta empresa le había denunciado y el panadero había pedido dinero a David, que pudo ejercer de prestamista. Todos estos datos siguen bajo investigación.

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La desaparición de David Salazar

La desaparición de David Salazar Expósito se remonta al pasado domingo 7 de junio. El joven, de 33 años y padre de tres hijos, salió de su domicilio para acudir a una panadería con la licencia de Horno Extremeño de la calle Luis Andreu Fernández Molina. Según relataron sus allegados, había dicho a su pareja que iba a comprar dulces para los menores, pero nunca regresó a casa. La familia denunció su desaparición al día siguiente y desde el primer momento mostró sus sospechas sobre lo ocurrido.

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Las pesquisas policiales se centraron pronto en el establecimiento al constatar que una cámara de seguridad había grabado a David entrando en el local. Sus allegados defendían que no existían imágenes que acreditaran su salida y descartaban que se hubiera marchado voluntariamente.

Durante los días posteriores se organizaron batidas con decenas de voluntarios en distintos puntos de Badajoz, incluidos los alrededores del río Rivilla, la carretera de Sevilla y otras zonas próximas al barrio.

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La investigación condujo hasta Juanfran, arrendatario de la panadería, que terminó confesando los hechos durante su declaración y guió a los agentes hasta el lugar donde se encontraban los restos. El procesado pudo utilizar un martillo durante el asesinato y una radial para deshacerse del cuerpo. Luego habría cogido su coche y llevado los restos en varias bolsas hasta el camino de tierra.

Finalmente, el miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de David en un camino de tierra situado entre las barriadas de Tulio y Cerro de Reyes, a menos de un kilómetro de su domicilio.