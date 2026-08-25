La familia de Juan José Mutilba insiste en el reclamo para que no cese el operativo de búsqueda que coordinan las autoridades italianas y no se suspenda el despliegue

La esposa del burgalés desaparecido tras caer al mar desde su barco en una travesía a Grecia regresa a España por prescripción: "Que no dejen de buscarlo"

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La familia de Juan José Mutilba, el empresario burgalés que cayó al mar el pasado martes 18 de agosto cuando se encontraba realizando una travesía con su barco junto a su esposa rumbo a Pilos, Grecia, insiste en su reclamo para que no cese el operativo de búsqueda. Desaparecido en aguas del mar Jónico, a unas 120 millas al sureste de Capo Spartivento, en Italia, –según la última señal que se registró de su embarcación en esos momentos–, el despliegue está siendo coordinado por las autoridades italianas, pero hasta el momento todo cuanto reinaba para los allegados era angustia e incertidumbre, sin información sobre la situación.

Desde los primeros instantes, fueron ellos mismos los que tuvieron que telefonear a una y otra administración de los distintos países en busca de ayuda: la propia “Italia, Grecia o quien sea”, con tal de obtener respuestas y al mismo tiempo rogar que el despliegue para encontrarlo no se detenga tras el paso de todos estos días.

La familia de Juan José Mutilba ruega que no cese el operativo de búsqueda

Entrevistado en Telecinco en el programa ‘Vamos a Ver’, Sergio, hijo del matrimonio, ha explicado en qué punto se encuentran ahora mismo, detallando que gracias a Salvamento Marítimo español, que está ejerciendo de enlace con Italia, esperan obtener información periódica sobre el operativo desplegado en mar abierto.

“Por lo menos, ahora mismo esta mi tía, hermana de mi padre, allí en Italia. Está con el consulado de España en Roma porque a las 12:00 tenían una reunión para saber qué protocolos se están haciendo. Ayer recibí también por parte de mi tía información gracias a Salvamento Marítimo español, que están haciendo enlace con las autoridades de Italia. Nos dijeron que sí, –que se está buscando–, que salieron como cuatro veces al mar varios barcos y varios helicópteros y que nos iban a mantener informados cada 12 horas. Por eso, realmente, por lo menos, sabemos algo ya”, ha contado.

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La esposa de el empresario vio a su marido ya en el agua y pasó tres días a la deriva

Preguntado por la situación de su madre, Carmen Díez, quien estaba con su marido en su velero, el ‘Theorema’, vio a su marido ya en el agua cuando sucedió todo y después hubo de vivir cómo la embarcación se iba alejando, quedando tres días a la deriva, incomunicada, sin cobertura, hasta que por fin, el viernes, pudo contactar con un amigo con conocimientos en navegación que fue quien dio la voz de alarma a Salvamento Marítimo de España, que activó las alertas también en los países implicados; Italia y Grecia.

“En principio ella ya le vio dentro del agua y la verdad es que no te sabría describir cómo está. Es lo que ayer hablábamos con los psicólogos: ella ha vivido dos momentos; la desaparición de mi padre y el hecho de que ella ha estado tres días sola en el mar. Yo no sé qué puede sentir uno ahí, pero nada bueno”, resume Sergio, mostrando la dureza de la situación en la que se encuentra también su progenitora, que ha regresado a España por prescripción médica tras haber sido socorrida, con la embarcación remolcada hasta Pilos, en Grecia, donde pretendían llegar inicialmente tras salir en su periplo desde Siracusa, Italia, el 17 de agosto.

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Sobre los hechos y cómo se produjeron, Sergio ha ahondado en la información que ya se conocía hasta ahora sobre un resbalón tras pescar un pez que acabó con su padre en el agua.

“Se supone que había pescado un atún y con la sangre que había manchado el barco, había caído. Como que lo fueron a limpiar, o algo así, y debió de resbalar con eso”, ha dicho.

Después de eso, su madre “llamó a uno de los mejores amigos” del burgalés, que es el que dio la voz de alarma. “Tienen tanta confianza que le siguen las travesías; saben todo”, ha dicho Sergio sobre este último.

La familia, en vilo a la espera de noticias de Italia

Con los días pasando y el tiempo ahondando en una agónica incertidumbre, la familia se encuentra dividida en distintos puntos intentando obtener cualquier información relevante sobre la búsqueda de Juan José.

“Todavía no nos han dado más información. No nos han dicho nada (sobre cuánto se puede prolongar la búsqueda). Realmente me lo tienen que decir ellos; hasta cuando buscarán. Nosotros, gracias a los medios hemos conseguido saber que están buscándole y, de momento, siguen activos”, ha apuntado.

Mientras su hermano “está en Grecia haciendo papeleos” y su tía está en Roma, su madre ha regresado por indicación de los especialistas. No obstante, la ayuda psicológica también tuvieron que buscarla ellos desde un primer momento.

“Nada. Solo se activó el protocolo de rescate. Después del rescate estuvieron dos personas con ella en el barco, hasta que llegó mi hermano. Cuando llegó mi hermano ya nos ha ofrecido nada más ni nada. Nadie nos ha llamado. Nosotros, mismamente, cuando mi madre estaba allí en Grecia, el otro día, fuimos los que llamamos a un psicólogo que gracias a un grupo de navegantes que tenían ahí se interesaron muchísimo y nos dijeron: ‘oye, os ofrecemos esta ayuda’. (El psicólogo) se acercó, vio a mi madre, luego hablo con nosotros… Les comentábamos cómo nos sentíamos y es el que nos recomendó venir a España, que primero llegase a urgencias y la atendiesen”, ha relatado.