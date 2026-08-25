Muchos ayuntamientos pagan el gimnasio a mayores de 60 años: son muchos los centros dentro de la lista

Un número creciente de ayuntamientos españoles ha optado por eliminar el precio como barrera de entrada al gimnasio para la población mayor de 60 años

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Que la actividad física regular constituye el mejor antídoto contra el declive funcional propio del envejecimiento, la sarcopenia y las patologías crónicas asociadas a la edad no es una hipótesis médica susceptible de debate, sino una recomendación taxativa de la OMS, que afirma que 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico de intensidad moderada más dos sesiones de fortalecimiento muscular.

Conscientes del retorno preventivo que esa práctica ofrece al sistema sanitario público, un número creciente de ayuntamientos españoles ha optado por eliminar el precio como barrera de entrada al gimnasio para la población mayor de 60 años, articulando programas gratuitos, o con un coste simbólico, en sus centros deportivos municipales, polideportivos, salas de mantenimiento y parques biosaludables. El mapa no es homogéneo ni el catálogo unívoco, pero ya son muchos los ayuntamientos que financian la actividad física senior.

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Oviedo: gimnasia gratuita en polideportivo

El caso ovetense es especialmente diáfano. El propio portal del Ayuntamiento describe con literalidad meridiana la oferta: "Actividad gratuita para mayores de 60 años. Esta actividad está dirigida a la población de la tercera edad, se basa en la práctica de ejercicios aeróbicos de bajo impacto, así como ejercicios sencillos de fuerza y de estabilidad. Precio: GRATUITO". Las sesiones se imparten los martes y jueves, y la oferta se complementa con yoga y tai chi, también gratuitos, para el mismo tramo de edad.

Terrassa: cinco ubicaciones y un curso

El Ajuntament de Terrassa articula su programa "Esport +60" con una arquitectura descentralizada especialmente completa. La actividad de gimnasia de mantenimiento es gratuita y se despliega en cinco enclaves (Polideportivo Municipal de Sant Llorenç, Zona Deportiva Municipal de Can Jofresa, Pabellón de Can Parellada y otras dos ubicaciones), con calendario del 22 de septiembre de 2025 al 19 de junio de 2026, en franjas semanales que oscilan entre los 60 y los 90 minutos. La inscripción se formaliza por teléfono o correo electrónico dirigido al Consell Esportiu.

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Comunidad de Madrid: Programa Enforma

En la Comunidad de Madrid opera el Programa Enforma, creado precisamente para proporcionar una práctica deportiva, libre y sin control específico, dirigida en especial a la población adulta de mayor edad. Las sesiones, de una hora, dos o tres días por semana, son gratuitas y no exigen compromiso de continuidad. En los puntos de mayor afluencia se conforman varios grupos, atendidos por especialistas titulados en actividad física.

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Zaragoza: parques y polideportivos

El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en abril de 2026 el despliegue de sesiones deportivas gratuitas en los parques Grande José Antonio Labordeta, Bruil, Delicias y La Granja, con dos franjas diarias diferenciadas: de 10.00 a 10.45 horas para adultos entre 18 y 66 años, y de 10.45 a 11.30 horas para mayores de 67. El objetivo declarado es mejorar el bienestar físico, psicológico y emocional de los participantes y fomentar la convivencia. La ciudad complementa la oferta con menús a precio bonificado en los Centros de Convivencia municipales para socios mayores.

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Valladolid: 13 instalaciones bajo el Programa Seguimos Activos

La Fundación Municipal de Deportes de Valladolid articula el Programa Seguimos Activos, oficialmente dirigido a mayores de 70 años, pero con inscripción libre desde los 60. Las actividades están programadas en trece instalaciones deportivas municipales, con acceso libre para los abonados en los horarios marcados, y comprenden gimnasia de mantenimiento, gimnasia de mantenimiento plus (más intensa), pilates y escuela de espalda, gimnasia suave, ritmo y uso de las salas de tonificación, musculación y cardiovascular durante todo el horario de apertura.

Málaga y Parla se suman a las iniciativas

El Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga gestiona el Programa de Mayores dirigido a personas a partir de 67 años, con organización, impartición y contratación de monitores en las diversas actividades planteadas. En Parla, el programa "Mayores en Movimiento" despliega gimnasia de mantenimiento, ritmo y movimiento, travesías por parques Biosaludables, jornadas acuáticas, actividades intergeneracionales con centros de secundaria, rutas activas dentro del itinerario Hermes y clases telemáticas de refuerzo por grupos de difusión de WhatsApp, con tramitación telemática desde la sede electrónica.