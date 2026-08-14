Aceleró tras dar positivo, chocó contra un muro y huyó dejando a sus amigos, uno de ellos muerto y otro crítico.

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El joven de 26 años del accidente mortal de Hinojedo ha sido enviado a prisión. Los hechos que le apuntan son muy graves. No solo dio 0,7 en el control de alcoholemia, sino que aceleró con el coche tras dar positivo para estrellarse finalmente contra un semáforo y un muro de piedra. Tras esto, dejó a sus cinco amigos en el coche, uno de ellos muerto y otro en estado crítico y se fugó sin socorrer a nadie.

En el coche viajaban seis jóvenes y a consecuencia del siniestro, y además de fallecer el copiloto, otra persona resultó herida de gravedad, otras dos heridas leves y una más salió ilesa. Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de Tráfico de la Guardia Civil, varias ambulancias del 061, Bomberos de Torrelavega y personal de mantenimiento de Carreteras, entre otros servicios

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La jueza de instrucción de Torrelavega en funciones de guardia este viernes ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para este joven residente en Santander.

El joven fue arrestado en las inmediaciones de Polanco a media mañana del jueves, horas después del siniestro. Escapó del control de alcoholemia que la Guardia Civil de Tráfico realizaba en el momento del siniestro en la zona de Suances, y en el que habría superado en más del triple la tasa permitida.

Tras huir, el automóvil se salió de la vía en el punto kilométrico 1,200 de la citada vía a su paso por Hinojedo, e impactó después contra un semáforo y un muro, sobre las 6.10 horas. A continuación, el conductor huyó a pie del lugar hasta que fue localizado y detenido por efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil.