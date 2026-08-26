La presunta agresión sexual se produjo en una vivienda a la que acudieron tres chicas, dos de ellas menores, junto a los tres detenidos, tres jóvenes de 20 años

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Tres jóvenes gandienses han sido detenidos por su presunta implicación, uno como autor y los otros por omisión de socorro, en la violación de una menor de edad en la ciudad ducal.

Los hechos se produjeron en una vivienda en la zona de "Las 500" donde acudieron tres chicas, dos de ellas menores, junto a tres chicos de 20 años después de pasar toda la noche de fiesta, donde siguieron hablando y bebiendo hasta que uno de los chicos se fue con una de las menores a una habitación donde al parecer la agredió sexualmente, según adelanta Levante-Emv.

La Policía Nacional investiga si la menor la entró en la habitación para descansar y el detenido aprovechó esa circunstancia para violarla, o si ambos entraron buscando intimidad y, cuando la menor le dijo que parara, el chico hizo caso omiso y la agredió sexualmente.

Segundos después de la agresión, la menor salió de la habitación con los pantalones bajados para pedir ayuda a sus amigas a las que explicó que había sido violada.

Atendida en urgencias

Las tres chicas inmediatamente salieron de la vivienda y acudieron al servicio de urgencias del Hospital Francesc de Borja de Gandía, donde la menor fue atendida siguiendo el protocolo en este tipo de situaciones y comunicando los hechos a la Policía Nacional. Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y de la Policía Judicial acudieron hasta el centro sanitario para recabar toda la información.

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La víctima, todavía en shock por lo ocurrido, no pudo aportar muchos datos sobre el agresor, pero sí una de las amigas, que explicó a los agentes con quién y dónde habían estado esa noche facilitando los datos de los tres chicos, así como el lugar donde ocurrieron los hechos.