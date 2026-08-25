Celia Molina 25 AGO 2026 - 15:02h.

La familia de Marc ha pedido ayuda para operarle y repatriarle: tiene el brazo izquierdo roto y el fémur y la muñeca afectadas

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Cuando Marc Campo viajó a Tailandia pensó que, si allí le ocurría algo grave, su seguro sanitario español cubriría todas sus necesidades. Pero no ha sido así. Desgraciadamente, este ciudadano de Barcelona 29 años, fue arrollado cuando circulaba con su moto, por "una furgoneta del gobierno tailandés", según ha confirmado una amiga de la familia en una entrevista con Informativos Telecinco web.

"Los banderilleros -el personal de seguridad que regula el tráfico en las carreteras del país - no hicieron su trabajo y la furgoneta salió y atropelló a Marc", ha asegurado la misma fuente, que cuenta que un contacto cercano en Tailandia ya está "yendo a la comisaría" para reclamar las responsabilidades del accidente, aunque, "no le están haciendo mucho caso", por el momento.

De forma algo irregular - por lo menos, a ojos de un español - Marc fue trasladado a un hospital privado (el Hospital Ruamjairak de Bangkok), donde ya lleva ingresado una semana y donde fue sometido a una primera operación de "limpieza" de todos los huesos que se había roto o dañado.

"El consulado español se ha lavado las manos"

Según la entrevistada, como consecuencia del accidente, "Marc presenta lesiones muy graves: tiene el fémur afectado, el brazo izquierdo completamente fracturado y graves lesiones en la muñeca y en varios dedos de la mano derecha. Además, sufre una contusión cerebral". Por ello, necesita someterse a una segunda intervención quirúrgica, de aproximadamente 14 horas de duración, para tratar las graves lesiones que presenta en las extremidades".

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La familia ya ha recaudado 12.000 euros

El coste de la operación, los días de hospitalización - que suman unos 3.000 euros diarios, según su hermano - y posteriormente el traslado de vuelta a España costará entre 60.000 y 80.000 euros. El entorno de Marc tampoco ha recibido apoyo por parte del consulado, que se ha "lavado las manos" ante esta complicada situación, ni tampoco de la Mutua, que cubierto una ínfima parte del precio total del ingreso (el seguro ha pagado los 15.000 euros de la primera intervención preliminar).

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Por ello, para conseguir la ayuda necesaria, aparte del dinero que han podido aportar sus familiares y amigos, han solicitado la ayuda ciudadana a través de una campaña de GoFundMe, en la que han dado más detalles del accidente:

"Marc sufrió un grave accidente de tráfico en Tailandia a causa de una furgoneta del gobierno tailandés. Circulando por los 2 carriles derechos de una vía de 4 carriles, de repente salió de un edificio de la izquierda, sin esperar la autorización y asistencia de los banderilleros que cortan el tráfico, parándose en medio y así cortando la circulación de dichos carriles. Marc se lo encontró delante de golpe sin tener distancia suficiente para poder frenar la motocicleta. Está gravemente herido y hospitalizado y no puede hacerse cargo ahora mismo en su estado", han explicado, llegando a recaudar, hasta ahora, menos de 12.000 euros.

En cuanto a la responsabilidad que las autoridades tailandesas pudieran tener en este caso, la amiga de la familia asegura que, desde la comisaría, han solicitado que Marc vaya a declarar y, al no poder éste moverse por estar ingresado, "la policía ha dicho que ellos no van a trasladarse hasta el hospital".