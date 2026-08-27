Una fallecida y cinco heridos, entre ellos una bebé, en un accidente de tráfico en Menorca

Una mujer ha fallecido y cinco personas han resultado heridas, entre ellas un bebé de dos años en un accidente de Menorca

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Una mujer ha fallecido y cinco personas han resultado heridas de distinta consideración, entre ellas una bebé de menos de dos años, en un accidente de tráfico ocurrido entre Mahón y Alaior, en Menorca, en el que un vehículo ha volcado y sus cinco ocupantes han quedado atrapados en el interior.

El accidente ha ocurrido sobre las 16.31 horas en la autovía Me-1, a la altura del kilómetro 7, donde un vehículo con cinco ocupantes ha chocado contra un bloque de hormigón, ha salido despedido hacia el carril contrario, donde ha colisionado con otro vehículo, y ha volcado, ha informado el servicio de emergencias 061.

Las cinco personas que han resultado heridas

Una de las ocupantes del vehículo ha fallecido a consecuencia del impacto. Otras cinco personas han resultado heridas: una bebé de menos de dos años, un hombre de 45 años y tres mujeres de 27, 34 y 47 años.

Han sido atendidos por el personal sanitario de emergencias y trasladados al Hospital Mateu Orfila y a la clínica Juaneda Ciutadella, previa activación del código politrauma para avisar con antelación a los centros de la llegada de los heridos.