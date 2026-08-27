Un hombre ha perdido la vida tras caer el camión en el que circulaba por un puente en la localidad de Cala

Al menos dos muertos y 10 heridos en un atropello múltiple en Francia: un coche arrolla a un grupo de personas en una parada de autobús

Compartir







Un hombre ha perdido la vida tras caer el camión en el que circulaba por un puente en la localidad de Cala (Huelva), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El 112 ha gestionado un aviso, poco antes de las 12:15 horas, en el que se informaba de un camión que se había precipitado desde un puente en el kilómetro 16 de la A-434, sentido Arroyomolinos. La sala coordinadora ha dado aviso a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

PUEDE INTERESARTE Detenido el hombre que atropelló mortalmente a la cineasta Paz Ramírez a los 39 años: tenía antecedentes por conducir ebrio

El servicio médico desplazado al lugar del suceso ha confirmado el fallecimiento de un varón de 48 años en este suceso, del que no han trascendido más datos. Por el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido y tampoco si estaba trabajando en el momento en el que se produjo el accidente.

Motivos por el que pudo caer el camión

Tampoco han trascendido los motivos por el que pudo caer con el camión desde el puente. Las autoridades no han trasladado si el conductor iba en mal estado o pudo sufrir alguna crisis por la que perdió el control y acabó lanzando el vehículo por el puente.

Debido a la gravedad de la caída, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Hasta el lugar de los hechos acudieron, además de patrullas de la Guardia Civil y la Policía, profesionales sanitarios que intentaron reanimarle, sin éxito, y solo pudieron confirmar su fallecimiento.