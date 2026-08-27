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Investigan un presunto caso de acoso y amenazas a un menor en Villafranca de los Barros, Badajoz

Investigan un presunto caso de acoso y amenazas a un menor en Villafranca de los Barros, Badajoz
Agentes de la Guardia Civil frente a un ordenador. (Imagen de archivo). Guardia Civil / Europa Press
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BadajozLa Guardia Civil investiga un presunto caso de acoso y amenazas a un menor de edad vecino de Villafranca de los Barros, en Badajoz, tras haber interpuesto una denuncia su familia.

Según las primeras informaciones, los hechos estarían relacionados con supuestas agresiones físicas en grupo y amenazas hacia el menor de edad, según la familia.

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Con la investigación en curso, la propia Guardia Civil ha confirmado la denuncia y apunta que se encuentra analizando los supuestos hechos.

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