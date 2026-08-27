Los hechos estarían relacionados con supuestas agresiones físicas en grupo

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BadajozLa Guardia Civil investiga un presunto caso de acoso y amenazas a un menor de edad vecino de Villafranca de los Barros, en Badajoz, tras haber interpuesto una denuncia su familia.

Según las primeras informaciones, los hechos estarían relacionados con supuestas agresiones físicas en grupo y amenazas hacia el menor de edad, según la familia.

La Guardia Civil investiga los hechos en Villafranca de los Barros

Con la investigación en curso, la propia Guardia Civil ha confirmado la denuncia y apunta que se encuentra analizando los supuestos hechos.