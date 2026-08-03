Redacción Euskadi 03 AGO 2026 - 12:44h.

La familia denuncia ante el Ararteko que Educación no le conceda el traslado urgente a otro centro escolar el próximo curso

El discurso de graduación de una joven gaditana víctima de bullying emociona a miles de personas en redes sociales

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BilbaoInsultos, amenazas y agresiones. El calvario de un niño vizcaíno, acosado en su colegio por otro menor, le ha llevado a sufrir ansiedad e insomnio y tener que recibir tratamiento psiquiátrico. Su familia quiere cambiarlo de centro pero, por el momento, todo apunta a que el próximo curso tendrá que seguir en el mismo colegio que su agresor. Educación, según la familia, alega falta de plazas y les insta a volver a intentarlo en febrero, cuando se abre el periodo ordinario de matriculación para el siguiente curso 2027-2028.

El caso de este menor vizcaíno víctima de bullying al que, presuntamente, Educación ha denegado su traslado urgente a otro colegio por falta de plazas, ha saltado en las páginas del periódico El Correo, que se ha hecho eco del drama que vive la familia del niño ante la perspectiva de que tenga que seguir un año más escolarizado en su actual centro de Las Encartaciones.

Septiembre está a la vuelta de la esquina y esta familia teme que de continuar su hijo en el mismo colegio que su agresor, está en riesgo su integridad. De momento, la respuesta de Educación, según este medio, ha sido instar a que recurran al plazo ordinario de matriculación, el próximo febrero. Así, la familia ha denunciado lo ocurrido ante el Defensor del Pueblo Vasco, el Ararteko.

Ansiedad e insomnio

Al parecer, el menor llevaba tiempo sufriendo insultos y agresiones físicas, aunque no fue hasta el pasado mes de enero cuando relató a su familia el calvario al que le sometía otro niño del colegio, menor de 14 años. Tras comunicar lo que estaba ocurriendo al centro escolar y viendo que el acoso no cesaba, unos meses después el centro abrió un protocolo antiacoso y se tomaron algunas medidas, como que coincidieran en las zonas comunes. Pero nada evitó que a principios de junio sufriera una agresión física en el patio y días más tarde, un ataque de ansiedad. El caso llegó a la Fiscalía de Menores, aunque lo terminó archivando por ser inimputable el presunto agresor que tiene menos de 14 años.

La familia solicitó su traslado a otro colegio pero desde el departamento vasco de Educación se lo han denegado por falta de plazas en los tres centros escogidos por la familia y les instan a volver a solicitarlo en febrero, durante el plazo ordinario de matriculación. La familia ha denunciado ante el Ararteko lo que consideran es un traslado urgente de centro de su hijo como víctima de bullying y la negativa de Educación a concedérselo, máxime cuando, según explica la familia, se debe garantizar la escolarización a menores en situación de extrema vulnerabilidad o que son víctima de acoso escolar.