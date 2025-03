La regla de las tres 'ces' para que padres y maestros detecten un caso de bullying

La regla de las tres 'ces' surge de la Asociación NACE (No al Acoso Escolar) . Carmen Cabestany , profesora y cofundadora de la asociación, ha elaborado esta guía para identificar señales de bullying en los alumnos. Estas señales pueden ser evidentes para padres y también para el personal docente que trate con la posible víctima de acoso escolar. Hay que tener en cuenta que según los datos que maneja NACE, apoyados en un informe del Defensor del Pueblo, tan solo el 14% de alumnos que sufren bullying lo cuentan a sus familias, y sólo el 10% a sus profesores. El 60% se apoya en su círculo de amigos y un alarmante 16% ni siquiera lo cuenta a nadie.

La primera señal de alerta sería el prestar atención a los 'cambios' . Puede ser complicado discernir si estos cambios de comportamiento pueden ser naturales o esconder casos de violencia en la escuela, pero deberías estar alerta a ciertas señales como tristeza aparentemente sin causa justificada por otros motivos familiares/personales, bajadas en el rendimiento escolar plasmadas en las notas, están menos comunicativos en clase o en casas, etc.

Otra de las 'ces' expresadas en esta guía contra el maltrato escolar es 'campana', otra de las formas conocidas para definir faltar a clase (probablemente te suenen más hacer novillos o hacer pellas). Si nuestros hijos/as o los alumnos/as de repente dejan de tener la misma respuesta ante la obligación de ir a la escuela y comienzan expresar que no quiere ir al colegio con ejemplos como ponerse malo de forma repentina los domingos, es una señal clara de que tienen un temor a enfrentarse a esa situación que se están callando. Puede llegar hasta el punto de no solamente mentir sobre el estado de la enfermedad que impide ir, sino llegar a la somatización de la angustia y del miedo, con síntomas como dolor de cabeza o de estómago, náuseas, etc. Este es un indicador bastante potente para detectar y afrontar casos de víctimas de bullying.