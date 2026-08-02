Iván Sevilla 02 AGO 2026 - 11:54h.

El arrestado de 17 años presuntamente envió amenazas a centros educativos, ayuntamientos y distintas personas durante meses

En ocasiones expresó que retransmitiría en directo los asesinatos que pretendía cometer para que los viesen otros integrantes del grupo

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San SebastiánUn menor fue detenido en Guipúzcoa como referente en España de la extremista Red 764, una organización que busca captar e influir en jóvenes vulnerables, operando a través de internet.

Según han informado la Ertzaintza y la Guardia Civil, al arrestado de 17 años con nacionalidad española se le atribuyen presuntamente los envíos de numerosas amenazas durante meses a diferentes destinatarios.

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Entre ellos, centros educativos, ayuntamientos, bibliotecas, asociaciones sociales, organismos públicos y diversas personas entre enero y abril de 2026, en concreto. En sus mensajes, anunciaba tiroteos o ataques armados.

Aunque después esos actos de violencia no llegaban a producirse, sí que generaban una importante alarma social incluso obligando a desplegar dispositivos especiales de seguridad.

Manifestó que retransmitiría asesinatos que pretendía cometer

En algunas ocasiones el adolescente hasta manifestó que retransmitiría en directo por una plataforma online los asesinatos que pretendía cometer, para que los viesen los otros integrantes de su grupo.

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Siempre hacía referencia a su pertenencia a la Red 764, que ha sido investigada ya en varios países por estar vinculada con cantidad de delitos: sextorsión, acoso organizado, distribución de pornografía infantil, maltrato animal...

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Las campañas de hostigamiento y amenazas contra entidades, personas e instituciones llevan también el sello de esta organización que surgió en Estados Unidos.

Su nombre procede de los tres primeros dígitos del código postal donde nació su fundador, en Stephenville (Texas). Con el paso de los años evolucionó desde una comunidad virtual marginal hasta convertirse en una estructura de alcance internacional

De una aparente amistad al chantaje y el aislamiento

La policía vasca recuerda que 764 está considerada una de las comunidades más peligrosas surgidas en internet en los últimos años. Diversos organismos de seguridad mantienen abiertas investigaciones sobre sus actividades y Canadá la ha declarado entidad terrorista.

Captan a adolescentes con aparentes relaciones de amistad inicialmente, a través de plataformas de videojuegos, comunidades o grupos de afinidad. Luego, empieza la manipulación psicológica, el chantaje y el aislamiento.

Según detalla la Ertzaintza, la investigación llevada acabo aquí en nuestro país permitió descubrir que el detenido usó técnicas de swatting, doxing y suplantación de identidad, prácticas habituales en estas organizaciones extremistas.

Consisten en señalar de forma falsa a otras personas inocentes para que haya intervenciones policiales y desviar la atención de los agentes hacia los verdaderos responsables de los delitos. En este sentido, dos víctimas en País Vasco y Cataluña sufrieron hostigamiento.

El detenido está internado ya en un centro especializado

Después de meses de investigaciones conjuntas entre Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d'Esquadra, los agentes pudieron identificar al adolescente implicado en los hechos.

Registraron dos inmuebles vinculados con el chico el 16 de julio, hallándose numerosos dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento digital y material relacionado con la Red 764.

Una vez puesto a disposición judicial, se decretó para el arrestado una medida preventiva de internamiento en un centro especializado.

Humillación extrema, autolesiones y sometimiento a los captadores

El menor de 17 años mantenía contacto y participaba en entornos digitales donde se fomentaban conductas de humillación extrema, autolesiones y sometimiento a la voluntad de los captadores.

Por ejemplo, incitan a personas a que se graben realizándose cortes en los brazos, llegando a escribir nombres o alias relacionados con los líderes del grupo. O a que exhiban mensajes escritos con sangre o heces, entre otros actos humillantes.

Al difundir las imágenes de todo ello dentro de la comunidad, eso refuerza el mecanismo de control sobre los jóvenes. Desde la Ertzaintza reiteran a padres y educadores la importancia de estar al tanto de contactos sospechosos en internet.

Sobre todo, cuando a los menores les pidan fotografías íntimas, que mantengan en secreto conversaciones o que participen en retos degradantes. Resulta fundamental la detección temprana de estos casos para actuar con tiempo.