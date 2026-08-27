Celia Molina 27 AGO 2026 - 10:23h.

El conductor, de 53 años, atropelló a la cineasta cuando ésta salió corriendo detrás de su perra, que se había soltado de su cuerda

Muere atropellada a los 39 años la cineasta Paz Ramírez: intentaba rescatar a su perro, que se había soltado de su correa

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Tal y como advirtió el alcalde de Providencia, Chile, en una entrevista de radio posterior al atropello mortal de la cineasta Paz Ramírez, de 39 años, el conductor del vehículo que la arrolló en la Avenida Andrés Bello ha sido detenido. Se trata de un hombre de 53 años, de nacionalidad chilena y no venezolana, como se pensó en un primer momento al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad entregadas por la Municipalidad de Providencia.

El atropello tuvo lugar el pasado domingo, en torno a las 16:30 horas de la tarde, según los testigos del accidente. La cineasta y directora ejecutiva de Alga Estudio había salido, junto a un acompañante, a sacar a su perrita, Marta, con la que siempre posaba en las redes sociales, cuando ésta se soltó de su correa. Al ir corriendo a buscarla, Paz fue embestida por un coche que circulaba "a gran velocidad", según el relato de Tomás Cisternas, un dibujante que fue testigo de lo ocurrido.

Paz quedó tendida en el suelo y la perrita, que ha sobrevivido, se mantuvo a su lado hasta que fue trasladada de urgencia a la Clínica Indisa, ubicada en Providencia, donde, finalmente, falleció.

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Detenido en su casa del centro de Santiago de Chile

Gracias a la identificación de la matrícula del vehículo, el conductor, que tiene antecedentes por conducir en estado de ebriedad, fue detenido en su apartamento, situado en el centro de Santiago de Chile. Este jueves, 27 de agosto, se presentarán los cargos contra él.

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Según informa el diario El País, "la captura se produjo después de que la Fiscalía de Ñuñoa-Providencia solicitó la orden de detención al Octavo Juzgado de Garantía. El teniente coronel Mario Ugarte, de la Sección e Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, dijo que el vehículo "mantiene un daño en la parte frontal, lo cual en primera instancia, es atribuible a la participación de un accidente de tráfico".

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Paz y su novio acaban de prometerse en matrimonio

Por su parte, Alga Estudio, donde trabajaba actualmente la cineasta fallecida, celebrará mañana viernes un encuentro en su nombre, tal y como comunicaron en la esquela que publicaron para informar de su triste deceso:

"Con mucho dolor comunicamos la partida de Paz Ramírez, nuestra querida directora ejecutiva. Este viernes 28 de agosto, desde las 18:00 horas, tendremos una instancia de encuentro en Alga, para despedirla junto a quienes fueron parte de su comunidad en Valdivia. Le enviamos un abrazo enorme a su familia, amigos, colegas y a toda la comunidad audiovisual que tuvo la suerte de conocerla", dijeron en su cuenta de Instagram.

Allí estará su pareja, del productor gastronómico Santiago Barros, con quien Paz acaba de prometerse hacía apenas dos meses. Manuel Barros, hermano de Santiago y quien iba a ser uno de los testigos del enlace, ha contado a The Clinic que su hermano está destrozado. Para él, Paz era "la mujer más maravillosa del mundo, la más valiente y la más generosa. Eran el uno para el otro", concluyó.