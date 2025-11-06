Estuvo cinco meses escapando de su detención, pero las autoridades consiguieron vincularle al crimen con ayuda de su cuenta en la red social

Begoña Villacís recuerda cómo le dijo a su madre que habían asesinado a su hermano: “No hay más narices, la vida también es sufrimiento"

Compartir







MadridDos vídeos publicados en la popular plataforma de TikTok fueron una de las últimas claves que llevaron a las autoridades a la detención del otro autor material del asesinato de Borja Villacís, –el hermano de la exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís–, perpetrado el pasado 4 de junio de 2024. Identificado como Ismail, y junto a Kevin Pastor, el otro detenido por el crimen, abrieron fuego contra él tras tenderle una emboscada con un vehículo.

La Policía, de hecho, consiguió detener inicialmente a Maria José, madre de Kevin Pastor, quien conducía el coche implicado en el suceso. Un día después se produjo el arresto de su hijo, de 23 años, vinculado a la extrema derecha y grupos neonazis, examigo de Borja Villacís y que se dedicaba también al narcotráfico, así como al robo de vehículos. Sin embargo, sabían que había otro implicado directamente en el mortal tiroteo y tras su pista estuvieron durante cinco meses hasta que fue su cuenta en las redes sociales, –reveladora como en otros casos–, la que condujo a atraparlo.

Ismail, el otro autor del asesinato de Borja Villacís

Hasta el momento, las autoridades trabajaban con dos pistas básicas: una imagen en vídeo del otro implicado en el asesinato y una grabación de voz en la que se gritaba parcialmente su nombre: “¡Isma!”.

PUEDE INTERESARTE El supuesto asesino de Eugenia en Zaragoza ingirió tras el ataque un producto tóxico con la intención de quitarse la vida

Esto último hizo que en un primer momento se pensase que pudiese hacer referencia a un joven marroquí llamado Ismael y que conocía a Kevin Pastor. Sin embargo, éste pudo demostrar que no había participado en la emboscada a Borja Villacís, por lo que las autoridades continuaron buscando con los datos que tenían disponibles.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Fue así como, ahondando en sus pesquisas y tras 155 días con el verdadero implicado escapando al radar de las autoridades, un joven de 18 años, también de origen marroquí y de nombre Ismail, –y no Ismael–, fue detenido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En ello fue clave la detección de su cuenta de TikTok, como recoge El Programa de Ana Rosa. En la popular plataforma el otro asesino del hermano de la exvicealcaldesa madrileña había colgado unos vídeos que resultarían fundamentales para asociar sus rasgos a los que tenían de las imágenes del suceso y su identidad al vínculo con Kevin Pastor.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La cuenta de TikTok, clave para detenerlo

Concretamente, las autoridades analizaron dos vídeos: en uno de ellos el joven aparecía con lo que parece una braga o pasamontañas que cubre su rostro, dejando visible solo sus ojos. Llevaba una gorra y aparecía bailando reguetón hacia la cámara en una habitación oscura y con una iluminación en tono morado. El otro vídeo, más revelador y útil, se desarrolla en una discoteca y en él se ve Ismail con una mascarilla que, aunque le cubre la cara de nariz para abajo, si muestra más sus facciones, y su pelo… rasgos que, junto a los análisis realizados encajaban con el perfil para situarlo como sospechoso.

Por eso último, los investigadores continúan trabajando para estrechar el círculo sobre él hasta el punto en que, finalmente, y en una prueba trascendental, la Policía Científica comprobó que sus huellas estaban en el coche empleado para el asesinato.

Con todo ello en cuenta, finalmente, y tras cinco meses tras él, Ismail, que ni siquiera conocía a Borja Villacís y fue reclutado por Kevin Pastor, fue detenido en Getafe, Madrid, permaneciendo desde ese momento en prisión.

Begoña Villacís y el asesinato de su hermano

Tras lo ocurrido, y unos meses atrás, Begoña Villacís pasó por el programa de Mediaset Infinity 'Madres: desde el corazón', donde la exvicealcaldesa se sinceró como nunca sobre el asesinato de su hermano, relatando que fue ella quien tuvo que contarle lo ocurrido a su madre.

“Yo se lo tuve que contar". “No hay más narices, en la vida tenemos que asumir que tenemos sus hostias, y te lo voy a decir tal cual”, contestaba la exdirigente de Ciudadanos, preguntada por cómo fue ese momento y destacando la entereza de su madre y su fortaleza.

“Alguien con la entereza de mi madre lo pone más fácil, porque al final tiene tanta fortaleza y es tan pilar que es ella la que acaba tirando del resto, no sé cómo se lo monta”, contaba, añadiendo que “a ella le sirve mucho que es muy creyente y que tiene la necesidad de cuidar a otros". "Cuidar es un ejercicio activo, pero también pasivo. Cuidar te cuida y mantenerte fuerte, te hace fuerte. Yo he querido estar a su altura”, contó en el programa.