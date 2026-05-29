Agencia EFE 29 MAY 2026 - 14:59h.

El jurado considera que el acusado es culpable de un delito de asesinato, robo con violencia y tenencia ilícita de armas

El crimen juzgado fue cometido el 29 de agosto de 2022, cuando mató a tiros a un joven de 21 años: ha sido declarado culpable por unanimidad

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Málaga Un jurado popular ha declarado este viernes culpable por unanimidad al asesino en serie José Jurado Montilla, alias 'el Titi' o 'Dinamita Montilla', por la muerte a tiros de un joven de 21 años en agosto de 2022 en Los Montes de Málaga.

El jurado considera que el acusado es culpable de un delito de asesinato, robo con violencia y tenencia ilícita de armas.

Solicitan de 26 a 31 años de prisión para Dinamita Montilla por el crimen

Tras la lectura del veredicto, el fiscal ha solicitado 26 años de prisión, mientras que la acusación particular ha elevado su petición a 31 años de cárcel. En los próximos días el magistrado presidente determinará la pena en sentencia.

El crimen fue cometido el 29 de agosto de 2022 cuando la víctima había ido a recoger algarrobas a una zona conocida como 'Los Ciegos' en los Montes de Málaga, cercana a una parcela con casa de apero que tenía su familia.