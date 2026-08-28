La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de una mujer sin aparentes signos de violencia en el interior de una tienda de campaña en el entorno de Las Galletas, en Arona

Un vecino que paseaba por la zona alertó de un fuerte olor procedente de una de las tiendas de campaña y avisó a la Policía Local de Arona, que acudió al lugar de los hechos

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La Guardia Civil ha encontrado este jueves el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de una tienda de campaña en el entorno de Las Galletas, en la costa del municipio de Arona, en Tenerife. Según las primeras hipótesis, se trataría de una mujer sin hogar de nacionalidad extranjera.

Así lo confirman fuentes a Europa Press, que precisan además que no fueron detectados signos de violencia en el cuerpo de la mujer fallecida. Serán los resultados de la autopsia los que determinen finalmente las causas de la muerte.

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Un vecino alertó de un fuerte olor procedente de una de las tiendas de campaña

Según avanza el periódico 'El Día', la persona fallecida fue localizada por un ciudadano cuando paseaba junto a su perro por la zona, un descampado situado cerca de un aparcamiento en el que hay diversas caravanas, en la parte trasera del pabellón polideportivo de Las Galletas.

Este mismo medio explica que el vecino detectó un fuerte olor cuando caminaba por la zona y decidió avisar a la Policía Local de Arona. Los agentes municipales acudieron hasta el lugar de los hechos, quienes trataron de abrir la tienda, pero se encontraba cerrada por dentro. Finalmente, optaron por romperla con un cuchillo.

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Los agentes comprobaron que la mujer, ciudadana de origen extranjero sin hogar que residía de forma temporal en dicha tienda de campaña, llevaba fallecida desde hacía varios días y estaba tapada por una manta.