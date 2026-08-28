La joven que circulaba en patinete colisionó contra un coche que salía de una intersección

La víctima iba a acompañada de una segunda persona, quien ha sido trasladado al hospital

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Una joven de 21 años ha perdido la vida al colisionar el patinete eléctrico en el que circulaba contra un coche en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, según han informado fuentes del servicio de Emergencias y municipales.

El accidente se ha producido durante la madrugada de este viernes, poco después de la medianoche, en la avenida de Bajo de Guía, en el cruce con la avenida del Cerro Falón. La joven, que circulaba en patinete, colisionó contra un coche que salía de una intersección.

La víctima iba a acompañada de una segunda persona, quien ha sido trasladada al hospital, según informa 'lavozdelsur.es'. El servicio de Emergencias 112 recibió varias llamadas y al lugar se trasladaron un equipo sanitario y agentes de la Policía Local.

Continúa la investigación para determinar las causas y la responsabilidad de los conductores en el suceso.

En Córdoba, otro accidente en patinete

Pero no se trata de un caso aislado: en Córdoba, una joven de 17 años resultó herida el pasado viernes tras ser atropellada mientras circulaba en patinete. Circular con estos vehículos puede ser peligroso, especialmente en los núcleos urbanos.