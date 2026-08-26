Celia Molina Providencia, Chile, 26 AGO 2026 - 10:27h.

Paz, que también era hermana de las actrices María José y Ángela Prieto, fue atropellada por un coche que se dio a la fuga

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El mundo del cine llora la muerte de la chilena Paz Ramírez, directora ejecutiva de Alga Estudio, productora audiovisual y hermana de las actrices María José y Ángela Prieto. La creativa, de 39 años, fue atropellada por un vehículo que iba a gran velocidad en la Avenido Andrés Bello, en Providencia, cuando estaba intentando encontrar a su perro, que se había soltado de su correa.

El estudio que dirigía ha sido el encargado de comunicar su muerte en su cuenta de Instagram, donde han dejado un emotivo mensaje de despedida: "Con mucho dolor comunicamos la partida de Paz Ramírez, nuestra querida directora ejecutiva", han dicho.

"Pronto compartiremos información sobre el velatorio y funeral, que se realizarán en Santiago. Este viernes 28 de agosto, desde las 18:00 horas, tendremos una instancia de encuentro en Alga, para despedirla junto a quienes fueron parte de su comunidad en Valdivia. Quienes quieran dejar un mensaje para su familia y equipo, pueden hacerlo a través del enlace en la bio. Le enviamos un abrazo enorme a su familia, amigos, colegas y a toda la comunidad audiovisual que tuvo la suerte de conocerla", han añadido.

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"Ella iba con un acompañante y su perro color café"

Según un testigo del accidente, el dibujante de cómics Tomás Cisternas, Paz salió a pasear a su perro junto a otro acompañante, en torno a las 16:30 horas de la tarde. "De la calle Huelén salió ella junto a un acompañante y un perrito color café Íbamos mirando los autos por si aparecía uno que nos queremos comprar, un Subaru XV. Justo pasó ese auto y lo quedamos mirando. Iba muy rápido. Y le pegó a la mujer. Debemos haber estado a 20 ó 30 metros. Frenó con fuerza, golpeó a Paz y luego arrancó y se fue".

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El vehículo ya está identificado, según el alcalde

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar del siniestro y la cineasta fue trasladada a la Clínica Indisa, ubicada en Providencia, donde, finalmente, falleció.

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Afortunadamente, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, aseguró unas horas después que el coche implicado en el atropello ya está identificado, por lo que no quedará impune: "Tenemos imágenes del automóvil, eso se lo entregamos a la fiscalía, está identificado el auto con su patente y esperamos que pueda ser cuanto antes encontrada esa persona y llevada a la justicia, atropellar a alguien y no prestarle ayuda es un delito. Se nota que hay una altísima velocidad que hace que ella fallezca, esperamos que se haga justicia en este caso”, confirmó en una entrevista en T13Radio.

De acuerdo con registros de IMDb, trabajó como asistente de dirección en producciones como “No” (2012), “Los 33” (2015) y “Ferns” (2023). También desarrolló labores relacionadas con la dirección. Según registros de CineChile, participó en proyectos como los cortometrajes “Proyecto de verano” (2025) y “Helechos” (2023), además del largometraje Partir to live (2012). En su cuenta de Instagram - donde podemos comprobar que había estado viajando mucho últimamente - solía salir con el perrito al que intentaba amarrar y que, según el testigo del siniestro, se encontraría en buen estado.